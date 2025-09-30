Μερτς: Η καλύτερη ευκαιρία τερματισμού του πολέμου στη Γάζα

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, χαιρετίζει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Λωρίδα της Γάζας. Ο καγκελάριος θεωρεί ότι «αυτό το σχέδιο είναι η καλύτερη ευκαιρία μέχρι στιγμής για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου και της κυβέρνησης Στέφαν Κορνέλιους.

«Η υποστήριξη του Ισραήλ στο σχέδιο ειρήνευσης είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «η Χαμάς πρέπει τώρα να συμφωνήσει και να ανοίξει τον δρόμο προς την ειρήνη».

Η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ΗΠΑ, τους Ευρωπαίους γείτονές της και τους εταίρους της στην περιοχή «σε αυτές τις κρίσιμες ημέρες». Η Γερμανία είναι έτοιμη να διαδραματίσει συγκεκριμένο ρόλο στην εφαρμογή του σχεδίου, συνεχίζει η δήλωση, διαβεβαίωσε ο καγκελάριος μέσω του εκπροσώπου του.