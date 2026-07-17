Μερτς: Η Γερμανία θα συμμετάσχει φέτος σε γαλλική άσκηση πυρηνικής αποτροπής

Η Γερμανία θα συμμετάσχει σε γαλλική πυρηνική άσκηση αργότερα φέτος, δήλωσε την Παρασκευή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, μετά από συνάντηση εκπροσώπων των κυβερνήσεων των δύο χωρών κοντά στην Κολωνία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Μερτς ανέφερε ότι μια «στρατηγική ομάδα καθοδήγησης» που θα συσταθεί από τις δύο χώρες θα εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της πυρηνικής αποτροπής στο μέλλον.

«Παράλληλα με αυτή την προσπάθεια για ένα κοινό στρατιωτικό δόγμα, οι γερμανικές δυνάμεις θα συμμετάσχουν φέτος σε μια πυρηνική άσκηση του γαλλικού στρατού», ανέφερε.

Όσον αφορά την Ουκρανία, ο Μερτςδήλωσε ότι η Γερμανία θα συμμετάσχει επίσης σε «μια στρατιωτική άσκηση το φθινόπωρο που θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία της Γαλλίας».

«Θα διευκρινίσουμε από κοινού ποια ακριβώς μορφή θα πάρει αυτή η συμμετοχή», πρόσθεσε.

Η άσκηση θα αποτελεί μέρος της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» συμμάχων της Ουκρανίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πιο πρόσφατη συνάντησή τους στο Παρίσι νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με την παρουσία τόσο του Μακρόν όσο και του Μερτς.

Στη συνάντηση αυτή, ο Μακρόν δήλωσε ότι μια Πολυεθνική Δύναμη για την Ουκρανία, η οποία θα αναπτυχθεί μόλις τελειώσουν οι μάχες, θα πραγματοποιήσει ασκήσεις τους επόμενους μήνες σε γειτονικές με την Ουκρανία χώρες «για να επικυρώσουμε τα σχέδια ανάπτυξής μας και να αποδείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι».

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο