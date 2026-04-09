Μερτς: Δεν θέλουμε το ΝΑΤΟ να διασπαστεί λόγω του πολέμου με το Ιράν

«Δεν θέλουμε – δεν θέλω – να διασπαστεί το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είναι εγγυητής της ασφάλειάς μας, συμπεριλαμβανομένης και πάνω απ’ όλα της Ευρώπης», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ενθάρρυνε τον Τραμπ, σε τηλεφωνική συνομιλία, να προχωρήσει επειγόντως σε διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Η Γερμανία επανέλαβε επίσης τις άμεσες συνομιλίες με την ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη, δήλωσε ο Μερτς.