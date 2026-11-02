Μερτς: Δεν εξαρτόμαστε αποκλειστικά από ΗΠΑ και Κίνα – Έχουμε 450 εκατ. καταναλωτές, μην μας υποτιμάτε

Την οικονομική ισχύ της Ευρώπης και την αλληλεξάρτησή της με μεγάλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, υπογράμμισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, επισημαίνοντας ότι η εξάρτηση δεν είναι μονόπλευρη.

«Δεν εξαρτόμαστε μόνο εμείς από την Αμερική, την Κίνα και άλλες χώρες. Ισχύει και το αντίστροφο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η Ευρώπη διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες αγορές παγκοσμίως, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, καλώντας να μην υποτιμώνται ούτε οι ευρωπαϊκές δυνατότητες ούτε ο βαθμός εξάρτησης άλλων χωρών από την ευρωπαϊκή αγορά.

«Με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, οι Ευρωπαίοι διαθέτουμε μία από τις μεγαλύτερες ενιαίες αγορές στον κόσμο. Μην υποτιμάτε τις δικές μας δυνατότητες και, κυρίως, μην υποτιμάτε τον βαθμό στον οποίο οι άλλοι εξαρτώνται από εμάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ανάγκη η Ευρώπη να διασφαλίσει την τεχνολογική της αυτονομία υπογράμμισε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να παραχωρήσει σε τρίτους τη δυνατότητα να καθορίζουν τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας.

«Η Ευρώπη δεν πρέπει να αφήσει σε άλλους τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το τεχνολογικό μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη προηγμένων ευρωπαϊκών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές, με τρόπο που θα διασφαλίζει την ευρωπαϊκή αυτονομία.

«Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε τα τεχνολογικά θεμέλια της δικής μας ελευθερίας», πρόσθεσε.

Επίσης, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η Γερμανία μπορεί να επιτύχει τεχνολογική αυτονομία στον τομέα των υποδομών υπολογιστικού νέφους (cloud), επισημαίνοντας τον ρόλο των γερμανικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη σχετικών υποδομών.

«Στη Γερμανία διαθέτουμε εταιρείες, με γνωστά ονόματα, οι οποίες κατασκευάζουν και για εμάς αντίστοιχες υποδομές cloud», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι «απόλυτα πεπεισμένος πως θα καταφέρουμε να επιτύχουμε ουσιαστική αυτονομία σε αυτόν τον τομέα».