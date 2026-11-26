νεπαρκή ως βάση για την επίτευξη συμβιβασμού επί του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, την πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διατυπώνοντας παράλληλα την απαίτηση του Βερολίνου για καθολική συμμετοχή των κρατών-μελών στην οικονομική στήριξη της Ουκρανίας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Σύνοδο Κορυφής, ο Μερτς ανέφερε ότι η υφιστάμενη πρόταση «δεν αποτελεί βάση για την επίτευξη συμφωνίας».

«Το συνολικό ύψος των δαπανών παραμένει υπερβολικά υψηλό», επισήμανε, προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη χρειάζεται υγιή δημόσια οικονομικά».

Παρουσιάζοντας τις γερμανικές προτεραιότητες, ο καγκελάριος έδωσε έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη ανάγκη «ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και για την Ουκρανία».

Καμία εξαίρεση από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Ο Φρίντριχ Μερτς απέκλεισε το ενδεχόμενο να συναινέσει σε τεχνική διευθέτηση που θα επιτρέπει σε ορισμένα κράτη-μέλη να εξαιρεθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη του Κιέβου, όπως είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά, όταν τρεις χώρες δεν συμμετείχαν στο σχετικό δάνειο.

«Δεν βλέπω κανένα περιθώριο να επαναληφθεί κάτι τέτοιο φέτος», ανέφερε.

«Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση, το κάνει ως ενιαία Ένωση. Και η Ένωση αποτελείται από 27 κράτη-μέλη, όχι από 23 ή 24», πρόσθεσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος τάχθηκε υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να διασφαλίσουμε πως η Ουκρανία θα συνεχίσει να λαμβάνει επαρκή στήριξη τα επόμενα χρόνια».

«Πρέπει να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αντεπεξέλθει σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, αλλά και να συμβάλουμε στην ανοικοδόμησή της», σημείωσε.

Στόχος η επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους

Παρά τις διαφωνίες του Βερολίνου με την υφιστάμενη πρόταση, ο Μερτς ζήτησε τη διεξαγωγή «εποικοδομητικών» διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτευχθεί συμβιβασμός πριν από το τέλος του έτους, συνδέοντας τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό με τη διατήρηση της πολιτικής και στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ωστόσο, θέλω να είναι σαφές το ευρύτερο πλαίσιο: είναι προς το συμφέρον όλων μας η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την πολιτική ικανότητα να αναλαμβάνει δράση. Βρισκόμαστε σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που απαιτεί μια κυρίαρχη Ευρώπη. Κατά την άποψή μου, αυτή είναι η σημαντικότερη κατευθυντήρια αρχή: η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει σε θέση να δρα αποτελεσματικά και να ενισχύσει τη στρατηγική της αυτονομία», κατέληξε ο Γερμανός καγκελάριος.