«Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Στέφανου Πατάκη , ενός πρωτοπόρου και επιδραστικότατου εκδότη, ο οποίος μέσω των ομώνυμων εκδόσεων, προσέφερε σημαντικότατες υπηρεσίες στο ελληνικό βιβλίο και τα ελληνικά Γράμματα», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Στη συνέχεια αναφέρει: «Ο Στέφανος Πατάκης συνδύαζε, με σπάνιο τρόπο, τη στιβαρή λογιοσύνη ενός κλασικού φιλολόγου με τη βαθιά αγάπη για το βιβλίο, αλλά και αποδεδειγμένες οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες. Ίδρυσε, με δικούς του πόρους και με την αρωγή της συζύγου του, τις Εκδόσεις Πατάκη το 1974, οι οποίες έμελλε να εξελιχθούν σε έναν από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, έναν άρτιο οργανισμό με μεγάλη ελληνική βιβλιοπαραγωγή, αλλά και οικονομική ευρωστία. Μέσω του επιτυχημένου εγχειρήματός του, το οποίο συνεχίζουν με επιτυχία τα παιδιά του, ο Στέφανος Πατάκης εμπλούτισε καίρια, τόσο τις εκδόσεις λογοτεχνίας, όσο και του επιστημονικού βιβλίου. Αναδεικνύοντας νέους Έλληνες συγγραφείς, κατέστησε προσιτούς στη γλώσσα μας και τους μεγάλους ομολόγους τους από το εξωτερικό, στηρίζοντας, ουσιαστικά και επί δεκαετίες, όλες τις ειδικότητες που εμπλέκονται με τη βιβλιοπαραγωγή. Έτσι, συνέβαλε ουσιαστικά, μέσω της πολυδιάστατης και μακρόχρονης ενασχόλησής του με τα ζητήματα του εκδοτικού χώρου, στην εμπέδωση της σύλληψης του βιβλίου. Όχι μόνο ως πολιτιστικού αγαθού υψηλής στάθμης, και ποιοτικότατου προϊόντος, πηγή εισοδήματος για τους ανθρώπους του αλλά και πλούτου για τον Πολιτισμό μας.

Οραματιστής, πρωτοπόρος, οργανωτικός, μονίμως πνευματικά ανήσυχος και παθιασμένος με το βιβλίο και τη γλώσσα, ασχολούμενος ακατάπαυστα με τη μεγάλη του αγάπη, τη λεξικογραφία, ακάματος και δραστήριος, μέχρι τέλους, ο Στέφανος Πατάκης δημιούργησε και γιγάντωσε, με αφοσίωση και εργατικότητα, ένα ολόκληρο σύμπαν. Εδραιώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους εκδότες της τελευταίας πεντηκονταετίας. Το ελληνικό βιβλίο και ο Πολιτισμός μας του οφείλουν πολλά και η προσφορά του θα καρποφορεί επί μακρόν.

Στη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του, τους πολλούς φίλους και συνεργάτες του απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια μου.»

Ποιος ήταν ο Στέφανος Πατάκης

Μία εμπνευσμένη μορφή των εκδοτικών πραγμάτων και “ στυλοβάτης” του ελληνικού εκπαιδευτικού βιβλίου και της ποιοτικής λογοτεχνίας, ο Στέφανος Πατάκης, γερός φιλόλογος, συγγραφέας, μεταφραστής ο ίδιος, αλλά κυρίως εκδότης και ιδρυτής των Εκδόσεων Πατάκη, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς του στο Facebook.

Η απώλεια του Σ. Πατάκη κλείνει το κεφάλαιο των τελευταίων “ ιδαλγών” της εκδοτικής παραγωγής, που γνώμονα είχε την καλλιέργεια του πνεύματος, τη φροντίδα της ελληνικής γλώσσας και τη διάδοση της γνώσης και της φιλαναγνωσίας σε όσο το δυνατόν ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, με πάντοτε ποιοτικά βιβλία και διαλεκτούς συγγραφείς στους καταλόγους του. Μετρώντας πολλές δεκαετίες στον ελληνικό εκδοτικό χώρο, καθώς υπήρξε μια μορφή άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραγωγή βιβλίου, την εκπαίδευση στη χώρα μας. Η έντονα συναισθηματικά φορτισμένη ανακοίνωση της οικογένειας του, που αναρτήθηκε στα ΜΚΔ στις 29 Νοεμβρίου 2026 αποτυπώνουν με σαφήνεια τη σημασία που είχε η διαδρομή και το αποτύπωμα που αφήνει στα ελληνικά γράμματα κι η κοινωνία η μορφή του Σ. Πατάκη.

Όπως γνωστοποίησαν τα παιδιά του – η Άννα, η Έλενα και ο Αλέξανδρος – ο Στέφανος Πατάκης παρέμεινε φίλεργος έως το τέλος. Το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου 2026, λίγο μετά τις 19:00, επέστρεψε από το γραφείο στο σπίτι του και, ανεβαίνοντας τη σκάλα με τα πόδια όπως συνήθιζε, παραπάτησε. Στο μήνυμά της, η οικογένεια σημείωσε ότι, παρότι το περασμένο καλοκαίρι είχε αντιμετωπίσει μια σοβαρή δοκιμασία υγείας από την οποία ανέκαμψε γρήγορα και παλικαρίσια, το συμβάν στάθηκε μοιραίο.

Η ανακοίνωση της οικογένειας συγκίνησε ιδιαίτερα για τη λιτότητα και τον συμβολισμό της: «Το λεξικό του πενθεί, όπως εμείς και η μητέρα μας και τα εγγόνια του. Και όλοι οι συνεργάτες και συνοδοιπόροι τόσων χρόνων. Είμαστε πολλοί και είμαστε συντετριμμένοι. Καλή ανάπαυση στο φως, μπαμπά». Η αναφορά στο λεξικό συμπυκνώνει την αδιάρρηκτη σχέση του με τη λεξικογραφία και τη γλώσσα, την οποία καλλιέργησε και υπερασπίστηκε σε όλη του τη ζωή.

Ο Στέφανος Πατάκης γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1939 στην Καλλιθέα, τελευταίο από τα πέντε παιδιά της οικογένειάς του, με πατέρα ουγγρικής καταγωγής και μητέρα από το Αίγιο. Μεγάλωσε στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής και της μεταπολεμικής περιόδου στην Καλλιθέα σε μια εποχή που το μεγάλο προάστιο τούτο της Αθήνας ανθούσε καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά, καθώς εκεί έμειναν μορφές όπως ο Γιάννης Γρυπάρης, ο Σωτήρης Σκίπης ή ο Γιάννης Χατζίνης και πολλές άλλες σπουδαίες προσωπικότητες γύρω από το ονομαστό βιβλιοπωλείο κι εκδόσεις του Λουκάτου, ενώ και πολλοί ζωγράφοι είχαν τα ατελιέ τους, με αποτέλεσμα η περιοχή να ονομάζετο “ Μονμάρτρη της Αθήνας. Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στο Γυμνάσιο Καλλιθέας, σπούδασε Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών, ολοκληρώνοντας τις πανεπιστημιακές του σπουδές το 1962.

Με αφετηρία τη φιλολογική του κατάρτιση, κινήθηκε σταθερά ανάμεσα στη διδασκαλία, τη συγγραφή, τη μετάφραση και την εκδοτική πράξη. Το 1974 ίδρυσε τις Εκδόσεις Πατάκη, δίνοντας θεσμική μορφή σε μια εκδοτική πορεία που είχε ήδη προηγούμενα βήματα – όπως το Λεξικό ρημάτων αρχαίας ελληνικής – και εξελίχθηκε σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του ελληνικού βιβλίου.

Η σημασία του Στέφανου Πατάκη για το βιβλίο και τα ελληνικά γράμματα είναι φανερή κοιτάζοντας και το εύρος του καταλόγου τίτλων και συγγραφέων που διαμόρφωσε κατά την εκδοτική του πορεία, αλλά και από την ίδια την ανοικτόμυαλη και φιλοσοφία με την οποία αντιμετώπισε την εκδοτική δουλειά. Υπό την καθοδήγησή του, οι Εκδόσεις Πατάκη ανέπτυξαν ισχυρή παρουσία πρώτα στα σχολικά και εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη λεξικογραφία και τη γλωσσική παιδεία, αλλά και στη συνέχεια στην ποιοτική σύγχρονη ελληνική και μεταφρασμένη λογοτεχνία, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και το παιδικό και εφηβικό βιβλίο.

Για τον ίδιο, η παιδεία δεν περιοριζόταν μόνο στα εγκύκλια και θεσμικά κείμενα, έτσι όπως διαμορφώνονταν από τις τυπικές κι επικαιροποιημένες μεταρρυθμίσεις, αλλά αποτελούσε μία πάλλουσα πάντοτε και βαθιά κοινωνική υπόθεση, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή της οικογένειας, των εκπαιδευτικών, των μαθητών και της ευρύτερης κοινωνίας. Μέσα από δεκαετίες σταθερής παρουσίας, ο Στέφανος Πατάκης λειτούργησε ως εκδότης-δημιουργός με φιλολογική ακρίβεια, επιμονή στη λεπτομέρεια και σεβασμό στον αναγνώστη, αφήνοντας πίσω του ένα έργο και έναν οργανισμό που συνεχίζουν να συνομιλούν με την εκπαίδευση και τη λογοτεχνική ζωή της χώρας.