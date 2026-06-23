Μελόνι: Οι διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ πρέπει να επανέλθουν σε συνθήκες ομαλότητας

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μιλώντας σε φεστιβάλ της ιταλικής εφημερίδας La Verità,αναφέρθηκε στη σχέση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μελόνι δήλωσε ότι την ξάφνιασαν οι πρόσφατες δηλώσεις του πλανητάρχη με αναφορά στην ίδια και στην κυβέρνησή της, αλλά πρόσθεσε ότι «οι διμερείς σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επανέλθουν σε συνθήκες ομαλότητας».

«Εξέφρασα την άποψη αυτή και στο υπουργικό συμβούλιο σε ό,τι αφορά τις επόμενες συναντήσεις. Το μέτωπο, πάντως, διευρύνθηκε, δεν αφορά μόνο την Ιταλία», πρόσθεσε η Μελόνι.

«Δεν αλλάζω γνώμη, θεωρώ σημαντικό να διατηρηθεί η σχέση της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης.

Ερωτηθείσα σχετικά με τη διαπραγμάτευση των ΗΠΑ με το Ιράν, δήλωσε ότι «είναι αρκετά αισιόδοξη, αν και ξέρει ότι δεν πρόκειται για κάτι το απλό». Εξήγησε, δε, ότι η χώρα της είναι διατεθειμένη να βοηθήσει σε διπλωματικό επίπεδο, όπως και με συμμετοχή σε αποστολή για καθαρισμό των Στενών του Ορμούζ από τις νάρκες.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι πρέπει να αποκατασταθεί πλήρως η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούν χωρίς την πληρωμή «διοδίων» στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ