Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να πραγματοποιήσει μια ρεαλιστική επαφή με την Μόσχα

αποφασιστική μας στάση απέναντι στη Ρωσία δεν πρέπει να μετατραπεί σε διπλωματική τύφλωση ή αυτοαποκλεισμό, η Ευρώπη πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται πώς μπορεί να πραγματοποιήσει μια ρεαλιστική επαφή με την Μόσχα», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι στη σημερινή παρέμβασή της στη Γερουσία της Ρώμης ενόψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της 18ης και 19ης Ιουνίου. Η Μελόνι τόνισε παράλληλα ότι η χώρα της στηρίζει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, αλλά πάντα με την επίγνωση ότι «η Ευρώπη πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση συνθηκών ειρήνης».

«Στην φάση αυτή, κανένα σχήμα δεν διαθέτει νομιμοποίηση για να μπορεί να μιλά εξ ονόματος της Ευρώπης. Χρειάζεται ένα πρόσωπο το οποίο να χαρακτηρίζεται από κύρος και να μπορεί πράγματι να μιλήσει εξ ονόματος της Ένωσης με την Ρωσία», είπε η Μελόνι.

Σε σχέση με τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, υπογράμμισε ότι «η προσπάθεια μονομερούς αλλαγής των συνθηκών ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ είναι απαράδεκτη» και ότι «η Ιταλία στηρίζει τον συνεχώς μεταβαλλόμενο διάλογο του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζοντας η διαπραγμάτευση να είναι ακόμη εφικτή, δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων».

Με αναφορά στο Μεσανατολικό, η Ιταλίδα πρωθυπουργός κατέστησε σαφές ότι η χώρα της θεωρεί βασικής σημασίας τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, όπως και την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο.

Σε σχέση με την ευρωπαϊκή άμυνα, η Ιταλία θεωρεί βασικής σημασίας την προσέγγιση η οποία βασίζεται σε μια «ανοικτή στρατηγική αυτονομία», με συνεργασία και με χώρες όπως η Ινδία, η Κορέα και οι χώρες του Κόλπου.

«Στην φάση αυτή επενδύουμε το 2,8% του ΑΕΠ μας στην άμυνα», δήλωσε στην Γερουσία της Ρώμης η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η ίδια επανέλαβε ότι, χάρη στις πρόσφατες ευρωπαϊκές αποφάσεις, η χώρα της μέσα στα επόμενα τρία χρόνια θα επενδύσει 14 δισεκατομμύρια ευρώ με στόχο να περιορίσει την αύξηση της τιμής της ενέργειας.

«Έχουν παρέλθει οι καιροί κατά τους οποίους η Ιταλία, για να πετύχει μεγαλύτερη ευελιξία, δήλωνε διατεθειμένη να δεχθεί περισσότερους μετανάστες. Τώρα οι παράτυποι μετανάστες που αποβιβάζονται στην χώρα μας έχουν μειωθεί κατά 80%», υπογράμμισε η Τζόρτζια Μελόνι.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της στην Γερουσία χαρακτήρισε επίσης «ιστορικής σημασίας την πρόσφατη ευρωπαϊκή συμφωνία για τους επαναπατρισμούς» η οποία, όπως τόνισε, «σε ό,τι αφορά την δημιουργία κέντρων επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, ακολουθεί το παράδειγμα του πρωτοκόλλου συνεργασίας της Ιταλίας με την Αλβανία».