Μελόνι: Η Διακήρυξη του Κισινάου, αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρθηκε στη Διακήρυξη του Κισινάου, η οποία υιοθετήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην σχέση της με την ιταλική μεταναστευτική πολιτική.

«Η Διακήρυξη του Κισινάου, η οποία υιοθετήθηκε σήμερα από σαράντα έξι κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, αναγνωρίζει την νομιμότητα καινοτόμων λύσεων που υιοθετούν τα διάφορα έθνη, για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, όπως τα hub επαναπατρισμού σε τρίτες χώρες, με αναφορά στο μοντέλου που η Ιταλία δημιούργησε στην Αλβανία», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό αποτέλεσμα, το οποίο προέκυψε από μια πορεία στην οποία η Ιταλία συνέβαλε με θάρρος και αποφασιστικότητα, μαζί με την Δανή πρωθυπουργό Φρέντερικσεν. Όσα πριν από ένα χρόνο προκαλούσαν αντιπαραθέσεις, σήμερα μετατρέπονται σε αρχή την οποία μοιράζονται τα σαράντα έξι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και αποδεικνύουν, για μια ακόμη φορά, ότι η ιταλική προσέγγιση για μια ρυθμισμένη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών -η οποία υποστηρίχθηκε με σοβαρότητα και συνοχή από την κυβέρνησή μας- μετατράπηκε, πλέον, και σε προσέγγιση της Ευρώπης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ