Μελόνι: H EE θα πρέπει να αναστείλει τους δημοσιονομικούς κανόνες αν επιμείνει η κρίση στη Μέση Ανατολή

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν προσωρινά τους κανόνες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, σε περίπτωση που αναζωπυρωθεί και πάλι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντιον του Ιράν, δήλωσε σήμερα μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να εμποδίσει ενδεχόμενη κερδοσκοπία με τις τιμές της ενέργειας, μεταξύ άλλων και επιβάλλοντας έκτακτους φόρους στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας.

