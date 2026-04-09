Μελόνι: H EE θα πρέπει να αναστείλει τους δημοσιονομικούς κανόνες αν επιμείνει η κρίση στη Μέση Ανατολή

Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αναστείλουν προσωρινά τους κανόνες για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, σε περίπτωση που αναζωπυρωθεί και πάλι ο αμερικανοϊσραηλινός πόλεμος εναντιον του Ιράν, δήλωσε σήμερα μιλώντας στο ιταλικό κοινοβούλιο η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Η Μελόνι δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή της είναι έτοιμη να λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να εμποδίσει ενδεχόμενη κερδοσκοπία με τις τιμές της ενέργειας, μεταξύ άλλων και επιβάλλοντας έκτακτους φόρους στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας.