Μελόνι: Δεν διαθέτω τα αναγκαία στοιχεία για να πάρω θέση σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο Ιράν

“Δεν διαθέτω τα αναγκαία στοιχεία για να πάρω θέση, με κατηγορηματικό τρόπο, σχετικά με τα όσα συνέβησαν στο Ιράν. Αυτό ισχύει για όλη την υπόλοιπη Ευρώπη” δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι , σε συνέντευξή της στον τηλεοπτικό όμιλο Μπερλουσκόνι. “Εκτός από τον Ισπανό πρωθυπουργό, κανένας άλλο δεν καταδίκασε την πρωτοβουλία και κανένας δεν συμμετέχει στην σύρραξη. Επιβεβαιώνω ότι δεν είμαστε μέρος του πολέμου και ότι η Ιταλία δεν εννοεί να εμπλακεί στον πόλεμο αυτό”, πρόσθεσε η Μελόνι.

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης δήλωσε παράλληλα ότι συμμερίζεται τα όσα δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής της, ο Γκουίντο Κροζέτο, τονίζοντας ότι “πρέπει όλοι να αναμετρηθούν με ένα πλαίσιο στο οποίο έπαψαν να ισχύουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου”.

“Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που συνέβη τώρα, αλλά σίγουρα το όλο, γενικότερο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από έντονο χάος. Θεωρώ ότι η κρίση έγινε δομική, ιδίως με την κρίση της Ουκρανίας, ποιος θα έπρεπε να ζητήσει τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου; Υποτίθεται τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχουμε ένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο πριν από τέσσερα χρόνια εισέβαλε σε γειτονική χώρα για να προσπαθήσει να την προσαρτήσει”, ολοκλήρωσε η Τζόρτζια Μελόνι.