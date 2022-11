Μέλι: Μία πολύτιμη τροφή και για το αδυνάτισμα

επιστημονική ομάδα σημειώνει πως υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι το μέλι διαθέτει τις επιθυμητές ιδιότητες, όπως φαίνεται σε αναλύσεις που έγιναν εργαστηριακά (in vitro), με προσομείωση σε υπολογιστή (in silico), σε ζώντες οργανισμούς (in vivo) και κλινικά.

Όπως αναφέρουν, τα συστατικά του μελιού μπορεί να λειτουργούν συνεργατικά κατά της παχυσαρκίας, αν και οι πλήρεις μηχανισμοί δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί από την επιστημονική κοινότητα. Μελέτες έχουν δείξει ότι το μέλι συμβάλλει στον έλεγχο της παχυσαρκίας, μέσω της δράσης του σε περίπλοκα κυτταρικά μονοπάτια.

Τα συστατικά που περιέχει, έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες στον έλεγχο της παχυσαρκίας και του υπερβολικού βάρους, παρά τις ελάχιστες ποσότητες τους. Συμβάλλουν στη διαδικασία λιποδιάλυσης, βελτιώνουν την ομοιόσταση της γλυκόζης και την ευαισθησία στην ινσουλίνη στα λιποκύτταρα, οδηγώντας σε μείωση της γλυκόζης, των τριγλυκεριδίων, της χοληστερόλης και της LDL στο σύστημα του αίματος.

Οι επιστήμονες τονίζουν πως η βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών δράσης τους, είναι απαραίτητη για την προώθηση της κατανάλωσης μελιού ως φυσικού γλυκαντικού, αλλά και ως εναλλακτικού μέσου για τη διαχείριση της παχυσαρκίας και των επιπλοκών της.

Θεραπευτικές ιδιότητες

Η συντακτική ομάδα σημειώνει πως το μέλι έχει μακρά ιστορία θεραπευτικών ιδιοτήτων για πολλές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων των φλεγμονών και του οξειδωτικού στρες.

Εξηγεί πως τα συστατικά του μειώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη και τον μεταβολισμό των λιπιδίων, μειώνουν τα τριγλυκερίδια και τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης και της “κακής” χοληστερόλης (LDL), αυξάνουν τα επίπεδα της “καλής” χοληστερόλης (HDL), που αποτρέπουν την υπερβολική αύξηση βάρους και μειώνουν τον κίνδυνο παχυσαρκίας και τις επιπλοκές της.

Απαιτούνται, ωστόσο, περαιτέρω μελέτες για την επιβεβαίωση του ρόλου του μελιού στη διαχείριση της παχυσαρκίας, τόσο ως προληπτικού, όσο και ως θεραπευτικού παράγοντα.

Το μέλι είναι ένα φυσικό μείγμα πολλών συστατικών που περιλαμβάνει απλά και πολύπλοκα σάκχαρα, νερό, οργανικά οξέα, πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα.

Το μέλι που παράγεται από τη μέλισσα (Apis mellifera) αποτελείται από 75% – 85% σάκχαρα, ενώ το μέλι από μέλισσες χωρίς κεντρί, όπως τα Heterotrigina itama, Geniotrigona thoracica, Lepidotrigona terminata, Tetragonula laeviceps και Trigona biroi, περιέχει μόνο 16% – 36% σάκχαρα.