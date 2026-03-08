Μειώθηκε κατά 70% η παραγωγή πετρελαίου στο Ιράκ, λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ

Σε μόλις 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd), ή αλλιώς σε ποσοστό 70% έχει μειωθεί η πετρελαϊκή παραγωγή στα πιο σημαντικά πετρελαϊκά πεδία γεωτρήσεων του νότιου Ιράκ.

Αυτό προέκυψε καθώς η χώρα αδυνατεί να εξάγει πετρέλαιο μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαιτίας των αεροπορικών πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, δήλωσαν σήμερα τρεις πηγές της ιρακινής πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Η παραγωγή από τα αναφερόμενα πετρελαϊκά πεδία βρίσκονταν περίπου στα 4,3 εκατομμύρια bpd πριν από την έναρξη των πολεμικών αεροπορικών επιχειρήσεων.