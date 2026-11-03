Μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου στο 13% από το 2027 ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης -Εξετάζεται δωρεάν διάθεση στα σχολεία

Στο νομοσχέδιο με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα, θα περιληφθεί η μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του την Τρίτη (3/11) στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στον υπουργό Οικονομικών, προκειμένου ο συντελεστής φορολόγησης των συγκεκριμένων προϊόντων να μειωθεί κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες, από το 24% στο 13%, από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Χαρακτήρισε την υφιστάμενη φορολογική επιβάρυνση στρέβλωση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προϊόντα πρώτης ανάγκης, το κόστος των οποίων δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και νεαρά κορίτσια.

«Υπήρχε μια στρέβλωση σε προϊόντα περιόδου που ήταν στο 24%, η έμμηνος ρύση είναι μια επιβάρυνση», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη φορολογική παρέμβαση αποτελεί μία περιορισμένη οικονομική ελάφρυνση, την οποία εντάσσει στις πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας των φύλων.

Εξετάζεται δωρεάν παροχή προϊόντων περιόδου στα σχολεία

Πέρα από τη μείωση του ΦΠΑ, ο πρωθυπουργός γνωστοποίησε ότι έχει ζητήσει από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό να εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής στοχευμένων προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης προϊόντων περιόδου.

Οι συγκεκριμένες δράσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν πιλοτικά σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών, όπου οι οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες των οικογενειών είναι μεγαλύτερες.

«Το δεύτερο που εξετάζω είναι πιλοτικά προγράμματα σε υποβαθμισμένες περιοχές παροχής δωρεάν προϊόντων περιόδου σε σχολεία για μια ελάφρυνση σε μια δαπάνη που είναι αναπόφευκτη και αυτό αφορά το 2027», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η πρωτοβουλία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της εξέτασης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα εφαρμογής.

Τα δημοσιονομικά περιθώρια για νέες μειώσεις ΦΠΑ

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο ευρύτερων μειώσεων του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων σε προϊόντα σούπερ μάρκετ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι οι δυνατότητες παρέμβασης περιορίζονται από τις αντοχές του κρατικού προϋπολογισμού.

«υπάρχει ένα ζήτημα που είναι δημοσιονομικό και ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Μεγαλύτερη μείωση στον ΦΠΑ θα δημιουργούσε τρύπα στα δημόσια οικονομικά», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση προκρίνει στοχευμένες φορολογικές μειώσεις, ώστε να παρέχεται οικονομική ανακούφιση χωρίς να δημιουργούνται δημοσιονομικά προβλήματα.

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στο προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός για πρόσθετες στοχευμένες μειώσεις ΦΠΑ κατά την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα εφαρμογής από το 2028 και μετά.