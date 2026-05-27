Μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ κατά 50% ζητά το ΒΕΘ

Την επέκταση στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας του μέτρου για τη μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) κατά 50%, που θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου για τη βιομηχανία, ζητά το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης με επιστολή του προς τους υπουργούς Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο και Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΒΕΘ, Μάριο Παπαδόπουλο «οι μικρές και πολύ μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις πλήττονται δυσανάλογα, από την ενεργειακή ακρίβεια, χωρίς να διαθέτουν την οικονομική επιφάνεια ή άλλους μηχανισμούς αντιστάθμισης για να ανταπεξέλθουν. Η υφιστάμενη προσέγγιση δημιουργεί μια αγορά δύο ταχυτήτων, αφήνοντας εκτεθειμένο σημαντικό μέρος του παραγωγικού ιστού της χώρας, μεταξύ αυτών και τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εντάσεως ενέργειας».

Τι αναφέρει η επιστολή

«Σε πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τη μείωση του κόστους της ενέργειας για τις επιχειρήσεις αναφέρθηκε εκτός των άλλων σημαντικών και χρήσιμων μέτρων για τη βιομηχανία και η μείωση κατά 50% στις υφιστάμενες χρεώσεις των ΥΚΩ, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική ανακούφιση στις ενεργοβόρες βιομηχανικές μονάδες. Το καθεστώς των μειωμένων χρεώσεων, όπως το μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ και η αντιστάθμιση CO2 αλλά και η μείωση στις χρεώσεις ΥΚΩ αφορούν στον κλάδο της μεταποίησης και της βαριάς βιομηχανίας. Υπάρχουν όμως πολλές βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της μεταποίησης και είναι εντάσεως ενέργειας αλλά οι ΚΑΔ τους δεν κατατάσσονται στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις» αναφέρεται στην επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΒΕΘ, ο οποίος τονίζει τη σημασία της επέκτασης του μέτρου και στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας καθώς «θα αποτελέσει μεγάλη οικονομική ανακούφιση για τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από το υπέρογκο ενεργειακό κόστος ενώ, ήδη, έχουν περάσει πολύ δύσκολες και πιεστικές περιόδους εξαιτίας των επαναλαμβανόμενων κρίσεων».