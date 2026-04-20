Μείωση 4,6% του τζίρου στην ελληνική βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Αισθητή κάμψη εμφάνισε ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία της χώρας τον Φεβρουάριο, υπό τη βουτιά σχεδόν 24% που κατέγραψε ο τζίρος κυρίως στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του μηνός Φεβρουαρίου 2026 παρουσίασε μείωση 4,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2025 με το 2024.

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του μηνός Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026, παρουσίασε αύξηση 3,5%.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2025 – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2024 – Φεβρουαρίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,8%, έναντι αύξησης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Ετήσια σύγκριση

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 4,6% τον μήνα Φεβρουάριο 2026, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας

– Μείωση κατά 4,7 του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

– Αύξηση κατά 5,9% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε η μεταβολή του δείκτη του διψήφιου κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

– Μείωση κατά 6,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης

– Μείωση κατά 2,0% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης

