Μειώνονται περαιτέρω οι θέσεις short στην Metlen – Κάτω από 9%

Αισθητή μείωση καταγράφουν οι θέσεις short στον τίτλο της Metlen, καθώς οι επενδυτές περιορίζουν όλο και περισσότερο την έκθεσή τους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ρεκόρ για το πρώτο εξάμηνο του έτους και το συνακόλουθο ράλι που κατέγραψε η αξία της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της βρετανικής Financial Conduct Authority το ποσοστό των θέσεων πώλησης στον τίτλο της Metlen που της είχαν γνωστοποιηθεί (Aggregated Net Short Position) στις 11 Αυγούστου ανέρχονταν στο 8,86%

Σημειώνεται ότι στις 6 Αυγούστου, όταν η Metlen ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο επίπεδο ρεκόρ EBITDA στα 550 εκατ. ευρώ και κέρδη 2,18 ευρώ ανά μετοχή, το αντίστοιχο ποσοστό των θέσεων short ανερχόταν στο 9,34%.

Έκτοτε δηλαδή έχουν κλείσει short θέσεις σε 717.131 μετοχές της εταιρείας, εξέλιξη που παραπέμπει σε αλλαγή τακτικής από μεγάλο χαρτοφυλάκιο.

Σημειώνεται ότι στις 7 Ιουλίου το short interest ανερχόταν στο 10,06%, ενώ από τις 8 Ιουλίου η αξία του τίτλου της Metlen στο Euronext Athens έχει ενισχυθεί κατά 22,3% σωρευτικά (παρότι στις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις κινείται διορθωτικά).