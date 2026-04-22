Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές μετά την παράταση τις εκεχειρίας

Μεικτές τάσεις καταγράφουν σήμερα οι ασιατικές αγορές στην πρώτη αντίδραση των αγορών μετά την επέκταση της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέχρι η Τεχεράνη να καταθέσει τη δική της πρόταση για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν.

Ωστόσο ξεχωρίζει ο Ιαπωνικός Nikkei που βρέθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά καταγράφοντας κέρδη 0,26% στις 59.500 μονάδες. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο με τις εξαγωγές να αυξάνονται για έβδομο διαδοχικό μήνα με το πλεόναμα να ανέρχεται στα 4,18 δισ. δολάρια. τον Μάρτιο.

Στην Νότια Κορέα ο Kospi ψαλίδισε τις αρχικές απώλειες και πλέον κερδίζει 0,2% ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq χάνει 0,4%.

Στην ηπειρωτική Κίνα, ο CSI 300 κερδίζει 0,3% και στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng υποχωρεί κατά 1,40.

Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έχασε 1,08% και στην Ινδία ο Nifty 50 χάνει 0,57%.

Όπως αναφέρθηκε. νέα παράταση στην εκεχειρία με το Ιράν έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τις σοβαρές ρωγμές στο εσωτερικό της κυβέρνησης του Ιράν και την ανάγκη να κατατεθεί μια ενιαία πρόταση από την πλευρά της Τεχεράνης. “Παρατείνω την Κατάπαυση του Πυρός μέχρι να υποβληθεί η πρόταση τους [του Ιράν] και να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο”, αναφέρει σε ανάρτηση του στο Truth ο Αμερικανός πρόεδρος.