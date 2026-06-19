Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Μεικτά πρόσημα σημειώνουν οι ευρωαγορές στο άνοιγμα της Παρασκευής, όντας επηρεασμένες από την ασταθή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και τη συνεχιζόμενη ανησυχία για τη σκληρή στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί κατά 0,04% στις 636,90 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης καταγράφει άνοδο της τάξης του 0,29% στις 25.101,06 μονάδες όπως και ο CAC στο Παρίσι κατά 0,16% στις 8.481,66 μονάδες. Κέρδη καταγράφει και ο FTSE MIB στο Μιλάνο κατά 0,38% στις 52.886,50 μονάδες. Αντίθετα, οριακές απώλειες κατά 0,03% καταγράφει ο FTSE στο Λονδίνο στις 10.397,07 μονάδες όπως και ο ισπανικός IBEX κατά 0,17% στις 19.370,86 μονάδες.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ακύρωσε το προγραμματισμένο ταξίδι του για να συναντήσει τους Ιρανούς διαπραγματευτές στην Ελβετία, το οποίο είχε προγραμματιστεί αργότερα την ίδια μέρα με σκοπό την έναρξη συνομιλιών για την εφαρμογή της συμφωνίας 14 σημείων που συνήφθη μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.