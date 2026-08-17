Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στα επικείμενα οικονομικά στοιχεία της Κίνας, ενώ παρακολουθούν στενά τις τιμές του πετρελαίου μετά τα σημαντικά κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης στον Κόλπο.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας σημείωσε πτώση 0,71%, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei άνοδο 0,74%.

Στην Κίνα, ο CSI 300 κέρδισε 1,61% και ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε κατά 1,69%, εν αναμονή των στοιχείων οικονομικής δραστηριότητας του Ιουλίου.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης KOSPI κατέγραψε κέρδη 2,42%, ενώ αντίθετα πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης ASX200 της Αυστραλίας καταγράφοντας απώλειες 0,46%.

Οι αναλυτές προβλέπουν επιβράδυνση της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής στο 4,8% από 5,3%, χωρίς να αποκλείεται θετική έκπληξη μετά την ισχυρή πορεία των εξαγωγών, που υποστηρίχθηκαν από την παγκόσμια ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μειώνονται οι πιθανότητες αύξησης επιτοκίων από τη Fed

Το επενδυτικό κλίμα υποστηρίζεται κυρίως από την υποχώρηση των προσδοκιών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με το FedWatch του CME Group, οι αγορές αποτιμούν πλέον την πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στο 30%, από περίπου 50% πριν από μία εβδομάδα.

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Ιούλιο για πρώτη φορά σε εννέα μήνες, ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο, προσθέτοντας ενδείξεις επιβράδυνσης μετά και τα ηπιότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό.