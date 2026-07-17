Μεικτά πρόσημα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, καθώς η διόρθωση στις μετοχές τεχνολογίας και η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσαν τη διάθεση αποφυγής ρίσκου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρούσε κατά 0,30% στις 641,74 μονάδες οδεύοντας προς μικρές εβδομαδιαίες απώλειες, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να μειώνουν την έκθεσή τους στον κλάδο των ημιαγωγών, επικαλούμενοι τις υψηλές αποτιμήσεις που διαμορφώθηκαν μετά το ισχυρό ράλι των προηγούμενων μηνών.

Ο γερμανικός DAX κινείται στο -0,33 (24.832,78), ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,40% (8.344,84), στο Μιλάνο ο FTSE MIB επίσης υποχωρεί 0,60% (52.060,08), ενώ άνοδο 0,34% παρουσιάζει ο λονδρέζικος FTSE 100 (10.607,98)

Οι αισιόδοξες προβλέψεις που ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα η ASML και η TSMC δεν στάθηκαν αρκετές για να ανακόψουν το κύμα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε από τις αγορές της Ασίας και επεκτάθηκε στη Wall Street.

Ο ευρωπαϊκός τεχνολογικός κλάδος κατέγραφε απώλειες 2,3%, με τη Soitec να υποχωρεί κατά 3,6%, ενώ οι μετοχές των ASMI και ASML σημείωναν πτώση άνω του 4%.

Την ίδια ώρα, οι επενδυτές στρέφονται σε κλάδους που είχαν υστερήσει σημαντικά μέσα στη χρονιά, όπως τα είδη πολυτελείας, τα οποία αναδείχθηκαν στους πρωταγωνιστές της εβδομάδας, με άνοδο περίπου 3%.

Η Burberry ανακοίνωσε ότι η ανάκαμψη των πωλήσεών της συνεχίστηκε κατά το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, χάρη στην ισχυρή ζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Ωστόσο, η μετοχή της υποχώρησε κατά 1,7%, καθώς η εταιρεία προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επηρέασε αρνητικά τις τουριστικές δαπάνες στην Ευρώπη.

Στον αντίποδα, η μετοχή της Saab ενισχύθηκε κατά 3,4%, μετά την ανακοίνωση λειτουργικών κερδών δεύτερου τριμήνου που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα αμυντικά και αεροδιαστημικά προϊόντα της.