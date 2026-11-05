Μεικτά πρόσημα στα Ασιατικά χρηματίστηρια

Με απώλειες 5,28% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Πέμπτης ο νοτιοκορεατικός δείκτης KOSPI, καθώς οι μαζικές πωλήσεις μετοχών κατασκευαστών ημιαγωγών ενεργοποίησαν μηχανισμό προσωρινού περιορισμού των εντολών πώλησης. Αντίθετα, τα κινεζικά χρηματιστήρια κινήθηκαν ανοδικά, παρά τη γενικότερη πίεση στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 1,79%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 3,42%, με τις κινεζικές εταιρείες ημιαγωγών να πρωταγωνιστούν. Ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,29% και ο Shanghai Composite κατά 0,1%.

Θετικά λειτούργησε η απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Κίνας να μειώσει κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%, το επιτόκιο διευκόλυνσης αναχρηματοδότησης για επαναγορές και αγορές μετοχών.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κατέγραψε άνοδο 2,61%, καθώς το εμπορικό πλεόνασμα αυξήθηκε στα 2,83 δισ. δολάρια Αυστραλίας τον Σεπτέμβριο.