Μεικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Μεικτά πρόσημα παρουσίασαν τα ασιατικά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή επηρεάζει αρνητικά το επενδυτικό κλίμα και ωθεί τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω.

Αρνητικά πρόσημα σημείωσε ο Nifty της Ινδίας με απώλειες της τάξης του 0,65% στις 24.176,3 μονάδες όπως και ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κατά 0,06% στις 8.791,3 μονάδες. Αντίθετα ενισχυμένος κατά 2,06% παρουσιάζεται ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στις 25.068,59 μονάδες, όπως και ο δείκτης του χρηματιστηρίου της Σαγκάης κατά 0,85% στις 3.796,281 μονάδες.Οι ιαπωνικές αγορές παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Ο Jonathan Krinsky, επικεφαλής τεχνικός αναλυτής αγοράς στη BTIG, πιστεύει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν ακόμη περισσότερες πτώσεις για τους ημιαγωγούς από εδώ και πέρα.

«Σίγουρα θα μπορούσαν να ανακάμψουν βραχυπρόθεσμα, αλλά δεν βλέπουμε ενδείξεις για εκείνη την πραγματικά μεγάλη πτώση που αναζητάτε», δήλωσε την Παρασκευή στην εκπομπή «Closing Bell: Overtime» του CNBC. «Είναι μάλλον πολύ νωρίς αν σκεφτείτε ότι μόλις πριν από δύο εβδομάδες, στην πραγματικότητα, είχαμε ρεκόρ όγκου συναλλαγών σε ανοδική πορεία για μετοχές όπως η Micron και άλλες παρόμοιες, οπότε νομίζω ότι είναι πιθανώς πρόωρο να αναζητήσουμε ένα κατώτατο σημείο εκεί».

Οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με τις εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν να εντείνονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης τα τελευταία αποτελέσματα που αναμένεται να ανακοινωθούν αυτή την εβδομάδα. Τα μέλη των «Magnificent Seven», Alphabet και Tesla, συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματά τους, μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Η Intel — η οποία κατέγραψε πτώση 13% την περασμένη εβδομάδα εν μέσω της πτώσης των τιμών των τσιπ — αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη.