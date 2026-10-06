Μεικτά πρόσημα με φόντο τις υψηλές αποδόσεις στα ομόλογα στην Ασία

Κέρδη και απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια σήμερα, καθώς τα νέα υψηλά ρεκόρ της Wall Street προσέφεραν μεν στήριξη, ωστόσο η άνοδος περιορίστηκε από τις αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και τις τιμές του πετρελαίου.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,1% και ο ευρύτερος δείκτης TOPIX ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου ανήλθε στο 3,122%, αγγίζοντας υψηλό επίπεδο από το 2022, εν μέσω προσδοκιών για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κέρδισε 0,7%, με τον τεχνολογικό υποδείκτη Hang Seng TECH να ενισχύεται επίσης κατά 0,7%. Αντίθετα, στη Νότια Κορέα ο δείκτης KOSPI γύρισε σε αρνητικό πρόσημο χάνοντας 1%, επηρεασμένος από τις πιέσεις σε βαριά χαρτιά όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, οι οποίες υποχώρησαν μεταξύ 1,5% και 3%.

Τα εγχώρια χρηματιστήρια στην Κίνα παρέμειναν κλειστά λόγω των εορτασμών για την Εθνική Εορτή και την Εβδομάδα του Χρυσού, ενώ θα επαναλειτουργήσουν την Πέμπτη.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,6%, ο Straits Times στη Σιγκαπούρη κινήθηκε αμετάβλητος, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,5%, με οδηγό τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Οι πιέσεις από τα ομόλογα και το πετρέλαιο

Οι ανησυχίες των επενδυτών εστιάζονται στις αποδόσεις των ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε γύρω στο 5,349% (υψηλό από το 2002), ενώ το 30ετές έφτασε το 5,703%.

Οι υψηλές αποδόσεις αυξάνουν το κόστος δανεισμού και ασκούν πιέσεις στις μετοχές —ιδίως στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας— καθιστώντας τα ομόλογα πιο ελκυστικά έναντι των ρισκαδόρων επενδυτικών επιλογών.