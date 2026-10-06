ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεικτά πρόσημα με φόντο τις υψηλές αποδόσεις στα ομόλογα στην Ασία

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Κέρδη και απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια σήμερα, καθώς τα νέα υψηλά ρεκόρ της Wall Street προσέφεραν μεν στήριξη, ωστόσο η άνοδος περιορίστηκε από τις αυξημένες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και τις τιμές του πετρελαίου.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε άνοδο 1,1% και ο ευρύτερος δείκτης TOPIX ενισχύθηκε κατά 1%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου ανήλθε στο 3,122%, αγγίζοντας υψηλό επίπεδο από το 2022, εν μέσω προσδοκιών για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng κέρδισε 0,7%, με τον τεχνολογικό υποδείκτη Hang Seng TECH να ενισχύεται επίσης κατά 0,7%. Αντίθετα, στη Νότια Κορέα ο δείκτης KOSPI γύρισε σε αρνητικό πρόσημο χάνοντας 1%, επηρεασμένος από τις πιέσεις σε βαριά χαρτιά όπως η Samsung Electronics και η SK Hynix, οι οποίες υποχώρησαν μεταξύ 1,5% και 3%.

Τα εγχώρια χρηματιστήρια στην Κίνα παρέμειναν κλειστά λόγω των εορτασμών για την Εθνική Εορτή και την Εβδομάδα του Χρυσού, ενώ θα επαναλειτουργήσουν την Πέμπτη.

Στις υπόλοιπες αγορές, ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 σημείωσε άνοδο 0,6%, ο Straits Times στη Σιγκαπούρη κινήθηκε αμετάβλητος, ενώ στην Ινδία ο Nifty 50 ενισχύθηκε κατά 0,5%, με οδηγό τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Οι πιέσεις από τα ομόλογα και το πετρέλαιο
Οι ανησυχίες των επενδυτών εστιάζονται στις αποδόσεις των ομολόγων. Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε γύρω στο 5,349% (υψηλό από το 2002), ενώ το 30ετές έφτασε το 5,703%.

Οι υψηλές αποδόσεις αυξάνουν το κόστος δανεισμού και ασκούν πιέσεις στις μετοχές —ιδίως στον κλάδο της υψηλής τεχνολογίας— καθιστώντας τα ομόλογα πιο ελκυστικά έναντι των ρισκαδόρων επενδυτικών επιλογών.

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