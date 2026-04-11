Μεγάλο Σάββατο: Ποιο είναι το ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ – Πώς θα λειτουργήσουν τις επόμενες μέρες

Κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση ενόψει του Πάσχα, καθώς οι καταναλωτές πραγματοποιούν τις τελευταίες τους αγορές για το πασχαλινό τραπέζι πριν από τις αργίες.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εμπορικών συλλόγων, τα εμπορικά καταστήματα το Μεγάλο Σάββατο(11 Απριλίου) θα λειτουργήσουν από τις 09:00 έως τις 15:00, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ολοκληρώσουν τις αγορές τους εγκαίρως.

Τα σούπερ μάρκετ θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 18:00 ή ακόμη και τις 19:00-20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Τι ισχύει ανά σύλλογο

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλο Σάββατο (11/4): 09:00 – 15:00

Κυριακή του Πάσχα (12/4): κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα (13/4): κλειστά

Αντίστοιχα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Μεγάλο Σάββατο: 10:00 – 16:00

Κυριακή του Πάσχα: κλειστά

Δευτέρα του Πάσχα: κλειστά

Η κανονική λειτουργία των καταστημάτων αναμένεται να επιστρέψει την Τρίτη του Πάσχα (14 Απριλίου), οπότε και θα ισχύσει ξανά το συνηθισμένο ωράριο.