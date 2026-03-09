Μεγάλη πτώση στην αγορά μεταχειρισμένων

Ο λόγος για τη Γερμανία με τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι συγκεκριμένοι τύποι κινητήρων, όπως τα diesel, σημείωσαν διψήφια πτώση, με τις συναλλαγές να μειώνονται κατά περίπου 14,6%, ενώ αντίστοιχα αρνητική πορεία κατέγραψαν και τα βενζινοκίνητα μοντέλα με πτώση άνω του 13%.

Η εικόνα αυτή αντανακλά μια ευρύτερη μεταβολή που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη γερμανική αγορά αυτοκινήτου. Η αύξηση των τιμών στα νέα οχήματα, η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση και η οικονομική αβεβαιότητα έχουν οδηγήσει πολλούς αγοραστές να καθυστερούν την αντικατάσταση του αυτοκινήτου τους ή να στρέφονται σε παλαιότερα μοντέλα. Την ίδια στιγμή, η αγορά αντιμετωπίζει έλλειψη «νεότερων» μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μια συνέπεια των χαμηλών πωλήσεων νέων οχημάτων την περίοδο της πανδημίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αγοραστές να καταλήγουν όλο και συχνότερα σε μεγαλύτερης ηλικίας αυτοκίνητα, κάτι που αυξάνει σταδιακά τη μέση ηλικία του στόλου.

Παρά τη συγκεκριμένη κάμψη σε επιμέρους κατηγορίες, η συνολική αγορά μεταχειρισμένων στη Γερμανία παραμένει τεράστια. Το 2025 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 6,5 εκατομμύρια μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αριθμός ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το 2024, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση εξακολουθεί να υπάρχει αλλά κινείται πλέον με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Η τάση αυτή συνδέεται και με το υψηλό κόστος αγοράς ενός νέου αυτοκινήτου. Στη Γερμανία η μέση τιμή για ένα καινούργιο επιβατικό ξεπερνά πλέον τις 40.000 ευρώ (!), γεγονός που οδηγεί πολλούς οδηγούς στην επιλογή ενός μεταχειρισμένου οχήματος ως πιο προσιτή λύση μετακίνησης.

Η ευρωπαϊκή αγορά μεταχειρισμένων γενικότερα βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Η ζήτηση παραμένει ισχυρή, όμως αλλάζουν τα χαρακτηριστικά της προσφοράς και της ηλικίας των οχημάτων, καθώς λιγότερα σχετικά «φρέσκα» αυτοκίνητα εισέρχονται στη δευτερογενή αγορά. Παράλληλα, η άνοδος των ψηφιακών πλατφορμών πώλησης και των διαδικτυακών αγγελιών έχει αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναλλαγές.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα στην Ελλάδα είναι αρκετά διαφορετική. Η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συνεχίζει να παρουσιάζει άνοδο, καθώς πολλοί καταναλωτές στρέφονται σε αυτή τη λύση λόγω των υψηλών τιμών των νέων μοντέλων. Ωστόσο, πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα κρύβεται μια σοβαρή πραγματικότητα: η χώρα διαθέτει τον γηραιότερο στόλο επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Η μέση ηλικία των οχημάτων που κυκλοφορούν στους ελληνικούς δρόμους ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας.

Αυτό σημαίνει ότι, ενώ στην Ελλάδα οι πωλήσεις μεταχειρισμένων μπορεί να κινούνται ανοδικά, το πρόβλημα της ανανέωσης του στόλου παραμένει έντονο. Η αγορά συνεχίζει να στηρίζεται σε αυτοκίνητα μεγάλης ηλικίας, κάτι που επηρεάζει τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εκπομπές ρύπων. Σε αντίθεση με αγορές όπως η γερμανική, όπου ο στόλος ανανεώνεται ταχύτερα, στην Ελλάδα η αντικατάσταση των παλαιών οχημάτων προχωρά με πολύ πιο αργούς ρυθμούς.

Το αποτέλεσμα είναι ένα παράδοξο για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου: υψηλή κινητικότητα στις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων, αλλά ταυτόχρονα ένας από τους πιο γερασμένους στόλους οχημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

ΠΗΓΗ AYTOMOTO