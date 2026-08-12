Μεγάλη κατολίσθηση στις Ιταλικές Άλπεις, χωρίς τραυματίες – Τα φράγματα έσωσαν τις κατοικίες, αποκλεισμένες περιοχές

Tο βράδυ της Τρίτης (11/8) σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση στην κοιλάδα Βαλ Ντι Φιέμε, κοντά στο Τέσερο στην επαρχία Τρέντο της Ιταλίας μια από τις περιοχές όπου το περασμένο Φεβρουάριο διεξήχθησαν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή για ώρες. Αποτέλεσμα ήταν να κινηθούν περίπου 22.000 κυβικά μέτρα από πέτρες και λάσπη, αποκλείοντας διάφορες περιοχές αφού έπληξε τον κύριο δρόμο της περιοχής.

Δεν σημειώθηκαν τραυματίες, χάρη σε υποδομές και έργα που είχαν γίνει στην περιοχή, που συγκράτησαν ή παρέκαμψαν μεγάλο μέρος της κατολίσθησης.

Στον τόπο του συμβάντος βρέθηκαν οι εθελοντές πυροσβέστες του Τεσέρο, η Υπηρεσία Διαχείρισης Οδών και η Γεωλογική Υπηρεσία της Επαρχίας.

Frane in Val di Fiemme: le immagini delle colate detritiche a Pampeago https://t.co/KD2EBK5VE7pic.twitter.com/iwdpPwEd8B — LaVocedelNordEst.it (@lavocedelne) August 12, 2026

Η μεγαλύτερη κατολίσθηση εκτείνεται από το εκκλησάκι της Παλάνκα έως το συγκρότημα κατοικιών που βρίσκεται πιο κάτω στην κοιλάδα, φτάνοντας μέχρι την είσοδο του οικισμού του Τεσέρο.

Εκτιμάται ότι περίπου 8.000 κυβικά μέτρα υλικού έφτασαν στον δρόμο, ενώ άλλα 8.000 κυβικά μέτρα βρίσκονται κάτω από τον δρόμο και περίπου 6.000 κυβικά μέτρα πάνω από αυτόν.

Τα φράγματα έσωσαν τις κατοικίες, αλλά οι κάτοικοι δεν μπορούν προς το παρόν να φτάσουν ή να φύγουν με τα δικά τους οχήματα από την περιοχή όπου βρίσκονται οι κατοικίες, λόγω του υλικού που βρίσκεται στον δρόμο.