Μεγάλες απώλειες για το πετρέλαιο

Έντονη πτώση καταγράφουν την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου, με τους επενδυτές να αντιδρούν στις παρασκηνιακές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- υποχωρούσαν 0,68% στα 61,79 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Ιανουαρίου- έχαναν 0,6% στα 58,11 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται πως ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατάθεσε ένα σχέδιο 20 σημείων για τη λήξη του πολέμου που μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη από τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, η Wall Street Journal μετέδωσε την Πέμπτη πως οι προτάσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τη λήξη της σύγκρουσης περιλαμβάνουν ένα πλάνο για την «επιστροφή» των ροών ρωσικού πετρελαίου στην ευρωπαϊκή αγορά, κάτι που -εφόσον επιβεβαιωθεί- θα αυξήσει την προσφορά του «μαύρου χρυσού» και θα περιορίσει τη ζήτηση.

Νωρίτερα την Πέμπτη οι τιμές παρουσίαζαν άνοδο μετά από την κατάσχεση ενός πετρελαιοφόρου πλοίου από τις ΗΠΑ στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, σε ένα σημάδια κλιμάκωσης της έντασης που «χτίζεται» τις τελευταίες εβδομάδες μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Καράκας.

Σημειώνεται πως μέχρι σήμερα η κυβέρνηση του Τραμπ δεν είχε εμπλακεί ανοιχτά στις ροές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα.