Μέχρι το τέλος του μήνα, η ζωή γίνεται πολύ πιο εύκολη για αυτά τα τέσσερα ζώδια

Με τον Ουρανό να εισέρχεται στους Διδύμους, το τέλος του μήνα φέρνει θετικές αλλαγές σε τέσσερα ζώδια, η ζωή των οποίων γίνεται πιο εύκολη, σύμφωνα με τον αστρολόγο Evan Nathaniel Grim. Ο Ουρανός, ο πλανήτης του χάους και της αβεβαιότητας, παραμένει στον Ταύρο για λίγες εβδομάδες ακόμα κι αυτό είναι καλή είδηση τουλάχιστον για τους τέσσερις παρακάτω εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου.

Ταύρος

Μπορεί να απεχθάνεστε τις αλλαγές – και η αλήθεια είναι ότι όσες έχετε ζήσει, από το 2018 και μετά, δεν ήταν εύκολες. Αλλά ήρθε η στιγμή να εκτιμήσετε την αξία τους καθώς αυτές που συμβαίνουν από εδώ και πέρα κάνουν τη ζωή σας σημαντικά πιο εύκολη. Συνειδητοποιείτε ότι είναι στο χέρι σας πλέον να αποκτήσετε ό,τι αξίζετε. Αρχίζετε να σκέφτεστε πιο καθαρά, προσαρμόζεστε σε καταστάσεις και προχωράτε μπροστά. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και ξεκινήστε, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί.

Σκορπιός

Με τον πλανήτη της αβεβαιότητας να σας καταδυναστεύει τα τελευταία χρόνια, αισθανόσασταν λες και οι σχέσεις σας είχαν σαθρές βάσεις. Οι εξελίξεις στην προσωπική ζωή σας αυτή την περίοδο μπορεί να σας ξαφνιάσουν και να σας αναστατώσουν, είτε είναι αποκαλύψεις μυστικών είτε καβγάδες, αλλά σε βάθος χρόνου, και ειδικά από τότε που ο Ουρανός θα εγκαταλείψει τον Ταύρο, στις 25 Απριλίου, θα σας βγουν σε καλό. Ίσως μάλιστα, από το πουθενά, γνωρίσετε κάποιον που θα κάνει τη ζωή σας πολύ πιο συναρπαστική.

Λέων

Ο Ουρανός στον Ταύρο προκαλεί αναταράξεις στην καριέρα σας. Πλέον όμως με την είσοδο του πλανήτη στους Διδύμους θα έχετε την ευκαιρία να απαλλαγείτε από ό,τι σας δυσκολεύει, όπως είναι οι παρεξηγήσεις και οι παρερμηνείες των άλλων για το άτομό σας. Η φήμη σας θα βελτιωθεί, οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες σας θα σας θαυμάζουν και νέες ευκαιρίες θα χτυπήσουν την πόρτα σας.

Υδροχόος

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, με τον Ουρανό στον Ταύρο, έφεραν δύσκολες αλλαγές στο σπίτι, την οικογένεια και άλλες σταθερές της ζωής σας. Ακόμα μάλιστα μπορεί να παλεύετε να διαχειριστείτε κάποια από εκείνα τα απρόβλεπτα γεγονότα. Η μετακίνηση όμως του πλανήτη θα σας επιτρέψει να πάρετε επιτέλους μια ανάσα και να νιώσετε οικεία και άνετα. Κάποιοι από εσάς μπορεί μάλιστα για πρώτη φορά στη ζωή σας να αισθανθείτε ότι ανήκετε κάπου, ακόμα και αν αυτό προϋποθέτει την τόλμη να δραπετεύσετε από τωρινές δυσάρεστες καταστάσεις.

marie claire