Μέχρι τις 31 Μαΐου οι δηλώσεις συμμετοχής στο έργο «ENTEG»

Έως και τις 31/5/2023 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή για την παρακολούθηση εργαστηρίων που αφορούν στην αναβάθμιση και ενίσχυση επιχειρηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του έργου “ENTEG”.

Το έργο αυτό στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας. Στην εν λόγω περιοχή, παρότι βρίσκονται πολλοί σημαντικοί φορείς γνώσης (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα κ.α.) και αξιοποιήσιμοι πόροι προς την αειφορική ανάπτυξη, δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητική απορρόφηση των νέων επιστημόνων από την τοπική οικονομία.

Στο πλαίσιο του έργου ENTEG, αναπτύσσονται δράσεις που στοχεύουν στην κατάρτιση των νέων πτυχιούχων στην επιχειρηματικότητα, στην ενίσχυση της επιχειρηματικής σκέψης τους και στην ανάπτυξη στοχευμένων ικανοτήτων στην επιχειρηματικότητα, γνώσης επιχειρηματικών διαδικασιών, αυτοπεποίθησης κ.α. Η κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας θα οδηγεί προς την “πράσινη”, ψηφιακή και βιώσιμη Ευρωπαϊκή οικονομία. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διαμορφωθούν ειδικά εκπαιδευτικά εργαλεία – προγράμματα άτυπης κατάρτισης και θα παρακινηθεί η αυτοαπασχόληση και εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας.

Το έργο του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι «Entrepreneurship for tertiary education graduates» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». Εταίροι είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος), το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Youth Cultural Center (Bitola) και το Coordination of the Organizations for Voluntary Services; branch in R. North Macedonia – COSV Prilep.

Έχει συνολικό προϋπολογισμό 551.840,00€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ