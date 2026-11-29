Μέχρι αύριο, Δευτέρα (30/11) αναμένεται να καταβληθεί σε 500.000 αγρότες που έχουν υποβάλει δηλώσεις για την ετήσια ενίσχυση, η προκαταβολή του 70%.

Παράλληλα, μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα έχει προχωρήσει όλη η εξόφληση. Μέχρι τότε, θα πληρωθούν και όσοι δεν υπέβαλαν έγκαιρα τις δηλώσεις τους.

Όπως είχε ενημερώσει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1 «μέχρι το τέλος του χρόνου θα κλείσει η βασική ενίσχυση. Έως τις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν εκατοντάδες εκατομμύρια για τον λεγόμενο δεύτερο πυλώνα (έγγειες βελτιώσεις κ.ά.). Ακολουθούν, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι πληρωμές για συνδεδεμένη ενίσχυση, εξισωτική αποζημίωση, οικολογικά σχήματα».

Ίδιο το ποσό που παίρνει η χώρα από την ΕΕ

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τα χρήματα που λαμβάνει η Ελλάδα για αγροτικές επιδοτήσεις είναι ίδια.

«Το ποσό που παίρνει η χώρα από την ΕΕ για αγροτικές επιδοτήσεις ήταν και παραμένει το ίδιο. Εκείνο που αλλάζει με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι ότι το ποσό αυτό κατανέμεται πιο δίκαια. Άρα, από εδώ και πέρα κερδισμένοι βγαίνουν οι πραγματικοί παραγωγοί και το όφελος αυτό το έχουν ήδη διαπιστώσει στην τσέπη τους».

«Στρέφουμε τις επιδοτήσεις στους πραγματικούς παραγωγούς και προχωρούμε στον εκσυγχρονισμό του κλάδου, ώστε ο αγρότης να γίνει ένας μικρός επιχειρηματίας και να μπορεί να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό. Δεν λέμε ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματά τους, όμως γίνονται βήματα μπροστά και το τελευταίο ήταν η επιδότηση του πετρελαίου στην αντλία.

Ένα θέμα που έθετε εδώ και πολλά χρόνια και λύθηκε από την 1η Νοεμβρίου. Παράλληλα είμαστε σε συζητήσεις με τη ΔΕΗ, προκειμένου να μην πληρώνουν τους λογαριασμούς κάθε μήνα, αλλά σε πιο αραιά διαστήματα».