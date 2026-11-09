Με τραμ και τελεφερίκ επέστρεψε ο Ανδρέας Κουράκης στο δημοτικό συμβούλιο

Τις προτάσεις για τραμ και τελεφερίκ επανέφερε ο Ανδρέας Κουράκης στην πρώτη τοποθέτησή του μετά την επιστροφή του στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, έπειτα από απουσία περίπου δυόμισι ετών.

Ο κ. Κουράκης ηγείται πλέον της παράταξης “Θεσσαλονίκη για Όλους” μετά την παραίτηση του Σπύρου Πέγκα. Δίνοντας το στίγμα της πολιτικής που προτιθεεται να ακολουθήσει, ο Ανδρέας Κουράκης ξεκαθάρισε ότι θα στηρίζει τη διοίκηση Αγγελούδη όπου υπάρχει συμφωνία, αλλά θα βρίσκεται απέναντί της όπου διαφωνεί η παράταξη.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης καλωσόρισε τον Ανδρέα Κουράκη και ανέφερε ότι προσβλέπει σε μια παραγωγική αντιπολίτευση.

Β.Ζ.