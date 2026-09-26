Με τον Β. Πούτιν επικοινώνησε ο Α. Βούτσιτς μία ημέρα πριν παραιτηθεί – Εξασφάλισε ευνοϊκή τιμή για το φυσικό αέριο

Οπρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, είχε τηλεφωνική συνομιλία, που διήρκησε μία ώρα, με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν. Ήταν μια επικοινωνία συμβολικού χαρακτήρα μιας και ο Βούτσιτς την Κυριακή θα παραιτηθεί από το αξίωμα του προέδρου Δημοκρατίας και επέλεξε να είναι ο Πούτιν ο τελευταίος ξένος ηγέτης με τον οποίο θα συνομιλήσει. Συζητήθηκαν διμερή θέματα, η κατάσταση στα Βαλκάνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία ενώ κυριάρχησε η ενεργειακή κρίση και η συνέχιση της παροχής ρωσικού φυσικού αερίου στη Σερβία, ανέφερε σε βίντεο ανάρτηση του ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

«Η συμφωνία προμήθειας φυσικού αερίου που έχουμε με τη Ρωσία λήγει σε λίγες ημέρες, είμαι βέβαιος ότι θα παραταθεί από τη Δευτέρα και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε μια καλή, χαμηλή τιμή, περίπου 318 ευρώ ανά χίλια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ η τιμή στη διεθνή αγορά ανέρχεται στα 868 ευρώ ανά χίλια κυβικά μέτρα» δήλωσε ο Βούτσιτς. Ανέφερε ότι ευχαρίστησε τον Πούτιν για τη συνεργασία που είχαν εδώ και 14 χρόνια και εξέφρασε την ελπίδα ότι και ο επόμενος πρόεδρος της Σερβίας θα συνεχίσει την ίδια πολιτική υπερασπιζόμενος τα εθνικά συμφέροντα της χώρας.

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραιτείται από πρόεδρος Δημοκρατίας για να μπορέσει να «μεταπηδήσει» στην θέση του πρωθυπουργού εάν το κόμμα του σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου.

Η Σερβία, αν και είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνείται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Η μη συμμόρφωση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ είναι ένας από τους λόγους που δεν συνεχίζονται οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις οι οποίες από το 2021 βρίσκονται σε τέλμα. Από τις Βρυξέλλες εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για την στάση του Βελιγραδίου και τις στενές σχέσεις που διατηρεί με τη Μόσχα.

Ανησυχίες έχουν επίσης εκφραστεί και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια συζήτησης στα μέσα Σεπτεμβρίου στο Κογκρέσο, από όλα τα κόμματα εκφράστηκαν ανησυχίες για τις σχέσεις της Σερβίας με τη Ρωσία και την Κίνα. Εκφράστηκε δε η ανάγκη να απασχολήσει το θέμα τον στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ-Σερβίας που ξεκίνησε στις 26 Ιουλίου του 2026.