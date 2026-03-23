Με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ θα διαπραγματευτούν οι ΗΠΑ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καθώς λίγη ώρα μετά την ανάρτηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην οποία ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιράν συζητούν τον τερματισμό του και με την οποία ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναβάλει για πέντε μέρες τα χτυπήματα με τα οποία είχε απειλήσει, ακολούθησε η διάψευση από την Τεχεράνη.

Συγκεκριμένα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή του θεοκρατικού καθεστώτος ανέφερε ότι δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία με τις ΗΠΑ ούτε μέσω μεσαζόντων.

Ο Τραμπ επανήλθε στη συνέχεια στο θέμα δηλώνοντας στο CNBC ότι «πρόκειται για αλλαγή καθεστώτος» λίγη ώρα αφότου ανακοίνωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες με το Ιράν για έναν πιθανό τερματισμό του πολέμου.

Για να προσθέσει ότι «είμαστε πολύ αποφασισμένοι να κάνουμε μια συμφωνία με το Ιράν».

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο Τραμπ βασίζει την εκτίμησή του στο γεγονός ότι πολλοί Ιρανοί ηγέτες έχουν σκοτωθεί και αντικατασταθεί.

«Εξαιρετική συνάντηση, εξαιρετικές συζητήσεις», λέει ο Τραμπ για τις επαφές με το Ιράν, χαρακτηρίζοντας τις συζητήσεις «πολύ έντονες».

Απαντώντας σε ερώτηση με ποιον ακριβώς έχουν μιλήσει οι ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Έχουν εκπροσώπους».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει διορία 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με το Ιράν να απαντά ότι δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει και να υπόσχεται αντίποινα την ώρα που συνεχίζονται τα εκατέρωθεν πλήγματα από Τελ Αβίβ, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τις προηγούμενες 24 ώρες ήταν σε εντελώς άλλη κατεύθυνση.

Μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη.

Παράλληλα, άσκησε για πολλοστή φορά κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή».

Το Ιράν από την άλλη είχει προειδοποιήσει ότι θα καταστρέψει ανεπανόρθωτα ζωτικές υποδομές σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν στις ενεργειακές του εγκαταστάσεις.

Σε δήλωση που διαβάστηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/3) το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης τονίζει.

«Αυτό που κάναμε είναι να ανακοινώσουμε την απόφασή μας ότι εάν οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας δεχθούν επίθεση, το Ιράν θα ανταποδώσει στοχεύοντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του κατοχικού καθεστώτος και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας των περιφερειακών χωρών που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στις αμερικανικές βάσεις, καθώς και τις οικονομικές, βιομηχανικές και ενεργειακές υποδομές στις οποίες οι Αμερικανοί έχουν μερίδιο», ανέφερε η δήλωση, αναφερόμενη στο Ισραήλ ως «κατοχικό καθεστώς».

«Μην αμφιβάλλετε ότι θα το κάνουμε αυτό», καταλήγει.