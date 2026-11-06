Με τον δήμαρχο του Παρισιού συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας

Κατά τη συνάντηση, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στις διαδηλώσεις στο Παρίσι, σημειώνοντας ότι οι διεκδικήσεις των Γάλλων αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών περιορίζουν τις προοπτικές και εντείνουν την ανασφάλεια εκατομμυρίων πολιτών.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. επισήμανε επίσης ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ακροδεξιάς απαιτεί, μαζί με τη σταθερή υπεράσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων, μια πειστική προοδευτική απάντηση στα κοινωνικά προβλήματα. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη ουσιαστικής συνεννόησης και συνεργασίας των δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, με σεβασμό στις διαφορές τους και κοινή προτεραιότητα την κοινωνική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ιστορικούς δεσμούς φιλίας και αλληλεγγύης του ελληνικού και του γαλλικού λαού, στους κοινούς αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία, καθώς και στη στήριξη που προσέφερε ο γαλλικός λαός στην Ελλάδα στις δύσκολες στιγμές της οικονομικής κρίσης. Όπως υπογράμμισε, αυτοί οι δεσμοί αποτελούν πολύτιμη βάση για νέες κοινές πρωτοβουλίες και για μια Ευρώπη που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των λαών της.