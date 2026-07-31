Με το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές: Ο Τραμπ αξιοποιεί τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα κατά των Δημοκρατικών

Τις εικόνες μαζικής εισόδου μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα επιστρατεύει ο Ντόναλντ Τραμπ στην πολιτική αντιπαράθεση με τους Δημοκρατικούς, προειδοποιώντας ότι ανάλογες καταστάσεις θα μπορούσαν να επαναληφθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση επιστροφής τους στην εξουσία.

Σε δηλώσεις του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «τρομερές» τις εικόνες από την ισπανική πόλη στη Βόρεια Αφρική και κάλεσε τους πολίτες να τις θυμούνται ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Όπως υποστήριξε, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν παρόμοια φαινόμενα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, εάν επικρατήσει η «λάθος πλευρά», αναφερόμενος στους Δημοκρατικούς.

Ο Τραμπ επιχείρησε παράλληλα να συνδέσει άμεσα την εκλογική επιλογή των Αμερικανών με την ασφάλεια των συνόρων και την καθημερινότητά τους, ισχυριζόμενος ότι μία νίκη των Δημοκρατικών θα είχε σοβαρές συνέπειες για τη χώρα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσίασε τα γεγονότα στη Θέουτα ως αποτέλεσμα της μαζικής μετανάστευσης και των πολιτικών που αποδίδει στη ριζοσπαστική Αριστερά και στους υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης.

Ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι η εκλογή του Τραμπ απέτρεψε την επανάληψη ανάλογων εικόνων στα αμερικανικά σύνορα, σημειώνοντας ότι η σημερινή κατάσταση στα σύνορα των ΗΠΑ είναι διαφορετική από εκείνη που επικρατούσε πριν από την επιστροφή των Ρεπουμπλικανών στην εξουσία.

Η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξελίσσεται πλέον σε βασικό επιχείρημα της προεκλογικής στρατηγικής του Λευκού Οίκου. Υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιδιώκουν να ενισχύσουν το μήνυμα ότι μία νέα επικράτηση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε χαλάρωση των ελέγχων και σε μαζικές μεταναστευτικές ροές στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Η παρέμβαση Τραμπ έρχεται ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι προετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Οι αναμετρήσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες για τον έλεγχο του Κογκρέσου, ενώ ιστορικά αποτελούν δύσκολη δοκιμασία για το κόμμα που βρίσκεται στην προεδρία.