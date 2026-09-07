Με τις πρώτες καταθέσεις συγγενών ξανάρχισε η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη

Με την κατάθεση της χήρας και της κόρης του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας Γιώργου Κουτσούμπα ξεκίνησε σήμερα η Δευτέρα η διαδικασία των καταθέσεων στην κύρια δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε πρόβλημα υγείας το οποίο είχε αντιμετωπίσει ο σύζυγός της το 2017 καταγγέλλοντας μάλιστα ότι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής είχαν παρουσιαστεί προσωπικά δεδομένα του συζύγου της, αλλά όχι το τελικό ιατρικό πόρισμα που διαπίστωνε την ικανότητά του να εργάζεται ως μηχανοδηγός.

Η ίδια αποκάλυψε ότι λόγω του θορύβου γύρω από το όνομα του συζύγου της, υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει την εργασία της.

Η κόρη του νεκρού μηχανοδηγού, σημείωσε κατά την κατάθεσή της ότι ο πατέρας της γνώριζε και είχε αναφέρει προβλήματα που υπήρχαν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, αλλά όπως εξήγησε, η ίδια δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει το πραγματικό τους μέγεθος.

Η γυναίκα άφησε παράλληλα αιχμές κατά της Hellenic Train, λέγοντας ότι ήταν άφαντη και δεν μπήκε έστω στη διαδικασία να ενημερώσει την οικογένεια.

Αύριο Τρίτη πρόκειται να ολοκληρωθεί η κατάθεσή της και να ξεκινήσει η κατάθεση του δικηγόρου και πατέρα της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλου.