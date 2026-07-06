Με την τρίτη η εκλογή προέδρου στο δημοτικό συμβούλιο Δέλτα – Με ευρεία πλειοψηφία εξελέγησαν αντιπρόεδρος και γραμματέας

Τρεις ψηφοφορίες χρειάστηκαν μέχρι να επιτύχει την επανεκλογή του στην προεδρία του δημοτικού συμβουλίου Δέλτα ο Ανδρέας Χοΐδης, σε μια διαδικασία που ανέδειξε τις δυσκολίες συσπείρωσης της διοικούσας παράταξης της Γερακίνας Μπισμπινά και έστειλε μήνυμα για τις εσωτερικές ισορροπίες που διαμορφώνονται στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο κ. Χοϊδης, ο οποίος είχε αναλάβει την προεδρία μετά την ηχηρή παραίτηση του Σπύρου Σταματάκη από το αξίωμα, δεν κατάφερε να εκλεγεί στις πρώτες δύο ψηφοφορίες. Τελικά επανεξελέγη στην τρίτη, συγκεντρώνοντας μόλις έντεκα ψήφους. Εντελώς διαφορετική ήταν η εικόνα στις εκλογές για τις υπόλοιπες θέσεις του προεδρείου.

Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου εξελέγη η Βούλα Ελευθεριάδου από την παράταξη του Νάκου Δημητριάδη, ενώ γραμματέας αναδείχθηκε η Χρύσα Χαντέ από την παράταξη του Γιάννη Ιωαννίδη. Αμφότερες εξελέγησαν από την πρώτη ψηφοφορία, συγκεντρώνοντας 23 ψήφους η καθεμία.

Η διοικούσα παράταξη στήριξε τις επιλογές των αρχηγών των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για τις δύο θέσεις του προεδρείου, ενώ αντίθετα η αντιπολίτευση δεν υπερψήφισε την πρόταση Μπισμπινά για τη θέση του προέδρου. Μάλιστα, τόσο ο Νάκος Δημητριάδης όσο και ο Γιάννης Ιωαννίδης άσκησαν σκληρή κριτική όσον αφορά τη μέχρι σήμερα λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου.

Β.Ζ.