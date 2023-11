Με τιμώμενη τη Σάρτζα η 20η επετειακή Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Με τιμώμενo τη Σάρτζα (Sharjah–UAE) την τρίτη σε έκταση και η τρίτη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που δικαίως αποκαλείται πολιτιστική πρωτεύουσα των ΗΑΕ, θα πραγματοποιηθεί η 20η επετειακή διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, από 16 έως 19 Μαΐου 2024

Τη συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Σάρτζα ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού κ. Νίκος Κούκης και η Ms. Khoula Al Mujaini, Director of Events and Marketing, SBA, με την παρουσία επίσημων εκπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων των: Ahmed Al Ameri, Διευθύνοντος Συμβούλου της SBA, Karima El Azizi, Head of International Affairs Office, Δημήτριου Θωμόπουλου και Χρυσάνθης Λεβέντη, Γραμματέων ΟΕΥ Α΄, Γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων Ντουμπάι Πρεσβείας Ελλάδας στα ΗΑΕ, Νόπης Χατζηγεωργίου, Συντονίστριας Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης, κ.ά.

Η συμφωνία αυτή προέκυψε μετά από τις σχετικές συζητήσεις που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2021 όταν η Α.Ε. Σεΐχα Bodour Al Quasimi, επισκέφθηκε, κατόπιν πρόσκλησης από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με την ιδιότητα της Προέδρου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Εκδοτών. Οι συζητήσεις για τη συνεργασία μεταξύ των δύο διεθνών εκθέσεων βιβλίου, της Σάρτζα και της Θεσσαλονίκης, συνεχίστηκαν στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου 2022 με την Ελλάδα τιμώμενη χώρα και ολοκληρώθηκαν στη Σάρτζα, με την υπογραφή της συμφωνίας, θέτοντας τους άξονες ανάπτυξης ενός ευρύτερου προγράμματος πολιτιστικών ανταλλαγών που περιλαμβάνει τόσο το βιβλίο, όσο και άλλες όψεις της πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης ταυτότητας των δύο χωρών, μέσα από τη μουσική, το θέατρο, τα εικαστικά, τον κινηματογράφο, κ.ά.

«Μας τιμά ιδιαίτερα η αποδοχή της πρόσκλησης μας να είναι η Σάρτζα τιμώμενη στην 20η επετειακή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, τον Μάιο 2024. Με τον αγαπητό κύριο Ahmed Al Ameri μοιραστήκαμε την κοινή μας πεποίθηση ότι η συμφωνία αυτή αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να δημιουργήσουμε νέες γέφυρες επικοινωνίας και να εμβαθύνουμε τους πολιτιστικούς δεσμούς της Ελλάδας με τη Σάρτζα, τα Εμιράτα και τον αραβικό κόσμο ευρύτερα», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού Νίκος Κούκης, μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Ο Ahmed Al Ameri, διευθύνων σύμβουλος του Sharjah Book Authority, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η συμμετοχή της Σάρζα στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης αποτελεί μια νέα ευκαιρία για τα Εμιράτα και τον Αραβικό κόσμο να ανοίξουν έναν εις βάθος πολιτιστικό διάλογο με την Ευρώπη, ο πολιτισμός της οποίας γεννήθηκε στην Ελλάδα και επεκτείνεται σε όλη τη Μεσόγειο». Και συνέχισε: «Υπό την καθοδήγηση του Sheikha Bodour Al Qasimi, Προέδρου της SBA, αναμένουμε με ανυπομονησία να παρουσιάσουμε μια ολοκληρωμένη ατζέντα που αντικατοπτρίζει τη θέση του εμιράτου ως κορυφαίας πολιτιστικής πόλης. Θα αφηγηθούμε το ταξίδι των επιτευγμάτων της ως Πρωτεύουσα των Αραβικών και Ισλαμικών Πολιτισμών, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου και έδρα της μεγαλύτερης έκθεσης βιβλίου στον κόσμο από το 2020».

Πριν από τη Θεσσαλονίκη, προηγήθηκε η συμμετοχή της Σάρτζα ως τιμώμενης σε άλλες σημαντικές διεθνείς εκθέσεις βιβλίου, στη Μπολόνια, στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Γουαδαλαχάρα και στη Σεούλ, ακολουθώντας μια στρατηγική εξωστρέφειας και διεθνούς διαλόγου. Ο διεθνής χαρακτήρας των δράσεων του SBA ενισχύεται με την ετήσια διοργάνωση του International Publishers Conference, όπου συμμετέχουν περισσότεροι από 500 επαγγελματίες του βιβλίου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι επιλέγονται κατόπιν αίτησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτιστική σύμπραξης των δύο εκθέσεων βιβλίου, της Θεσσαλονίκης και της Σάρτζα, επελέγησαν επτά ελληνικές συμμετοχές, με στόχο να δημιουργηθεί ένα πεδίο συνάντησης και αλληλεπίδρασης, ενόψει της επερχόμενης ΔΕΒΘ τον Μάιο 2024.

Ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός του προγράμματος «Σάρτζα, τιμώμενη στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2024» το οποίο θα αναπτυχθεί σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: την λογοτεχνική -με έμφαση στην ποίηση, το παιδικό βιβλίο, την πεζογραφία, κ.ά., την επαγγελματική –με πρωτοβουλίες που διευκολύνουν τους εκδότες εκατέρωθεν να αγοράσουν δικαιώματα, να μεταφράσουν, να εκδώσουν βιβλία. Και τέλος την ευρύτερα πολιτιστική- μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις που ανοίγουν το διάλογο του βιβλίου με τις άλλες τέχνες.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Οι λογοτεχνικές σχέσεις και ανταλλαγές με τον αραβικό κόσμο ενισχύθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ελλάδας ως τιμώμενης χώρας στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Καΐρου, τον Ιανουάριο του 2022. Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού είχε διοργανώσει μια δυναμική παρουσία με τη συμμετοχή συγγραφέων που τα βιβλία τους εκδόθηκαν στην Αίγυπτο, όπως η Πέρσα Κουμούτση με το βιβλίο «Αλεξανδρινές φωνές», η Αμάντα Μιχαλοπούλου με το βιβλίο «Πώς σκότωσα την καλύτερη μου φίλη», ο Χρίστος Οικονόμου με το βιβλίο «Κάτι θα γίνει θα δεις» ο Δημήτρης Σωτάκης με το βιβλίο «Η ανάσταση του Μάικλ Τζάκσον» και ο Αλέξανδρος Κιτροέφ με το βιβλίο «The Greeks and the Making of Modern Egypt». Ακολούθησαν στη συνέχεια οι εκδόσεις των βιβλίων: «Ο δύτης», του Μίνωα Ευσταθιάδη, «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ;» του Θεόδωρου Παπακώστα, «Το Δώρο» του Στέφανου Ξενάκη, ενώ ετοιμάζονται προς έκδοση: ανθολογία ποίησης του Σπύρου Κοκκινάκη, ανθολογία έργων της Κωνσταντίας Σωτηρίου, «Η Γέφυρα των λεμονιών» των Κώστα Φέρρη και Πέρσας Κουμούτση, κ.ά.

Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με τους Έλληνες εκδότες, τη ΔΕΘ–HELEXPO, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. Η ΔΕΒΘ είναι μέλος του Φόρουμ Διεθνών Εκθέσεων Βιβλίου και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εκθέσεων Βιβλίου ALDUS UP.