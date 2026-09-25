Με θερμά λόγια ο πρόεδρος Μακρόν υποδέχθηκε τον Πάπα Λέοντα στο γαλλικό προεδρικό Μέγαρο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ´ αμέσως μετά την άφιξη του στο Παρίσι μετέβη στο γαλλικό προεδρικό Μέγαρο όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ. Στις σχετικά σύντομες ομιλίες τους προς τους προσκεκλημένους ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι η Γαλλία είναι υπερήφανη για τις γαλλικές ρίζες του ποντίφικα – η γιαγιά του οποίου γεννήθηκε στην Νορμανδία, ενώ ο Πάπας Λέων ΙΔ είπε ότι η Γαλλία είναι ένας «πολιτιστικός, καλλιτεχνικός και πνευματικός φάρος» που λάμπει όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ειδικότερα λαμβάνοντας πρώτος τον λόγο ο πρόεδρος Μακρόν υπογράμμισε ότι εδώ και 2000 χρόνια έχουν δημιουργηθεί ισχυροί δεσμοί ανάμεσα στη Γαλλία και την καθολική εκκλησία, επισημαίνοντας ότι το κοσμικό κράτος που δημιουργήθηκε στη Γαλλία μετά τον διαχωρισμό κράτους και εκκλησίας πριν από 120 χρόνια, δεν έχει το χαρακτήρα της άρνησης της θρησκείας, αλλά τον χαρακτήρα της ελευθερίας του καθενός να πιστεύει, ή να μην πιστεύει, σεβόμενος τους νόμους.

Ο Γάλλος πρόεδρος μείωσε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι αντιθρησκευτικές πράξεις βίας, τις οποίες χαρακτήρισε «ανυπόφορες επιδείξεις δυσανεξίας». Αναφερόμενος στα παγκόσμια προβλήματα ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Γαλλία και το Βατικανό τάσσονται υπέρ της ειρήνης, του σεβασμού του διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Υπογράμμισε επίσης ότι «η ειρήνη είναι κάτι περισσότερο από τη σιωπή των όπλων» και προϋποθέτει δικαιοσύνη, ασφάλεια, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εθνικής κυριαρχίας και του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος τάχθηκε επίσης υπέρ της δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού που θα αγρυπνεί έναντι του κινδύνου «να πέσει η τεχνητή νοημοσύνη σε κακά χέρια.». Λαμβάνοντας στη συνέχεια το λόγο, ο Πάπας Λέων ΙΔ χαιρέτησε (στα γαλλικά) όλους όσους συνέβαλαν στην αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων ενώ στη συνέχεια αναφερόμενος στα διεθνή προβλήματα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου έναντι του «παραδείσου των μηχανών». Ο Πάπας χαιρέτησε επίσης «τον πλούτο του γαλλικού κοινωνικού ιστού» ο οποίος επιτρέπει, όπως είπε, σε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών να ζουν μαζί. Σημείωσε επίσης ότι κοσμικό κράτος δεν σημαίνει εξοστρακισμός της θρησκείας από τον δημόσιο χώρο, ενώ αναφερόμενος στις διεθνείς κρίσεις τόνισε ότι «η δικαιοσύνη, η σοφία και ο ανθρωπισμός μας καλούν να σταματήσουμε τον ανταγωνισμό στα όπλα».

Τέλος κατά την διάρκεια της σημερινής ημέρας ο Πάπας Λέων ΙΔ αναμένεται να επισκεφθεί την έδρα της Ουνέσκο και την Παναγία των Παρισίων, ενώ τις πρώτες βραδινές ώρες θα συμμετάσχει σε κοινή προσευχή με νέους ηλικίας μεταξύ 17 και 35 ετών στο Στάδιο της Γαλλίας, λίγο έξω από το Παρίσι.