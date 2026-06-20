ΕΛΛΑΔΑ

Με πολλές συμμετοχές η 19η Γυμνή Ποδηλατοδρομία – Στόχος να εδραιωθεί το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Δεκάδες ποδηλάτες βγήκαν με τα δίκυκλά τους στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν σε μία γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, ενάντια στην κουλτούρα του αυτοκινήτου και της ρύπανσης που δημιουργεί.

Οι περισσότεροι ντυμένοι όσο πιο λιτά τολμούν. Με μαγιό, body painting, μάσκες, περούκες και κάποιοι όπως τους γέννησε η μητέρα φύση.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν την κατασκευή ποδηλατόδρομων στη Θεσσαλονίκη, που θα παρέχουν ασφάλεια.

Η Διεθνής Γυμνή Ποδηλατοδρομία είναι ένα διεθνές αυτοοργανωμένο και αποκεντρωμένο κίνημα και συμμετέχουν σε αυτό περισσότερες από 70 πόλεις σε όλο τον κόσμο.

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