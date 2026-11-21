Με την παρουσία της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη η οποία θα πραγματοποιήσει τα εγκαίνια, ανοίγει σήμερα, Σάββατο 21 Νοεμβρίου η έκθεση XENIA 2026, συγκεντρώνοντας στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo περισσότερους από 500 εκθέτες με σύγχρονες λύσεις και προϊόντα για κάθε κατηγορία τουριστικού καταλύματος.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή στελέχη Luxury Resort, Boutique, City Hotel, Αρχιτέκτονες, Διακοσμητές, Lighting & Landscape designer, F&B manager αλλά και σε επαγγελματίες που προσφέρουν εναλλακτικές μορφές διαμονής, από ένα απλό διαμέρισμα μέχρι ολόκληρες βίλες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στον χώρο οι επαγγελματίες θα βρουν ξενοδοχειακό εξοπλισμό, αρχιτεκτονικές τάσεις, δομικά υλικά, κατασκευαστικές λύσεις, συστήματα εξοικονόμησης ενέργεια, F&B επιλογές, ψηφιακές εφαρμογές κρατήσεων και καινοτόμες τεχνολογίες διαχείρισης. Επίσης, τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες, εξοπλισμό, έξυπνες λύσεις για μείωση λειτουργικού κόστους μέσω βιώσιμων πρακτικών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι επαγγελματίες θα ενημερωθούν για τις τελευταίες digital τάσεις που ενισχύουν τις online πωλήσεις και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στην παγκόσμια αγορά.

Τέλος, η έκθεση προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες για networking και εμπορικές συμφωνίες προσαρμοσμένες σε κάθε budget.

Η έκθεση θα λειτουργεί στο Metropolitan Expo το Σάββατο 21, την Κυριακή 22 και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου με ωράριο 10:00-18:00, ενώ η είσοδος για τους επαγγελματίες γίνεται με δωρεάν πρόσκληση μέσω της ιστοσελίδας της διοργάνωσης (xenia.gr).