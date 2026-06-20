Με «όχημα» το κοινοτικό έργο HARMONY η Ευρώπη αναζητά κοινή «γλώσσα» απέναντι στις φυσικές καταστροφές

Τι συμβαίνει όταν μια μεγάλη πλημμύρα ή μια καταστροφική πυρκαγιά δεν σταματά στα σύνορα; Πώς συντονίζονται οι αρχές δύο διαφορετικών χωρών όταν κάθε λεπτό είναι κρίσιμο; Και πόσο έτοιμα είναι τα συστήματα πολιτικής προστασίας να ανταλλάσσουν άμεσα πληροφορίες και να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις;

Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να δώσει το ευρωπαϊκό έργο HARMONY, το οποίο αναπτύσσει κοινά πρωτόκολλα συνεργασίας και ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση φυσικών καταστροφών σε διασυνοριακές περιοχές της Ευρώπης.

Όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), το HARMONY δεν αποτελεί απλώς ένα τεχνολογικό έργο, αλλά φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ χωρών και υπηρεσιών, ώστε η ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές να γίνεται ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια για τους πολίτες.

Το έργο στην Ελλάδα

Το HARMONY χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται από κοινοπραξία 16 εταίρων από εννέα χώρες. Είναι τριετούς διάρκειας, θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2028 και διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 3 εκατ. ευρώ.

Η Ελλάδα συμμετέχει μέσω του διακρατικού πιλοτικού σχήματος Ελλάδας-Βουλγαρίας, με επίκεντρο δύο περιοχές ιδιαίτερης σημασίας: τον ποταμό Άρδα, όπου οι πλημμύρες απαιτούν στενό συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών, και το δάσος της Δαδιάς, μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Ευρώπης, που τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Η ΑΖΚ συμμετέχει στον συντονισμό του ελληνικού πιλοτικού προγράμματος και στις δράσεις συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλοντας στην καταγραφή των πραγματικών αναγκών και επιχειρησιακών προκλήσεων που αναδεικνύονται στο πεδίο.

Από τη θεωρία στην πράξη

Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο κύκλοι εργαστηρίων συνδιαμόρφωσης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, πανεπιστημίων, φορέων διαχείρισης υποδομών, εθελοντικών οργανώσεων και αντίστοιχων φορέων από τη Βουλγαρία.

Κατά τον πρώτο κύκλο εργαστηρίων καταγράφηκαν οι βασικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές στη διαχείριση διασυνοριακών κρίσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας, οι διαδικασίες επικοινωνίας κατά τη διάρκεια έκτακτων αναγκών, αλλά και οι διαφορετικές ορολογίες και διαδικασίες που εφαρμόζονται στις δύο χώρες.

Ο δεύτερος κύκλος επικεντρώθηκε σε σενάρια διασυνοριακών πλημμυρών και στη διαμόρφωση κοινών διαδικασιών συνεργασίας. Μέσα από την ανάλυση πραγματικών περιστατικών, οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε κοινές αρχές σχετικά με το πότε πρέπει να ενεργοποιείται η διασυνοριακή ενημέρωση, ποια στοιχεία είναι κρίσιμα για τη λήψη αποφάσεων και ποιοι φορείς οφείλουν να εμπλέκονται σε κάθε στάδιο διαχείρισης μιας κρίσης.

Η σημασία της έγκαιρης προειδοποίησης

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι η ανταλλαγή πληροφοριών δεν πρέπει να ξεκινά όταν το φαινόμενο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, αλλά από το στάδιο της πρόβλεψης, ώστε οι αρμόδιες αρχές να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για προετοιμασία και λήψη προληπτικών μέτρων.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη οι γειτονικές χώρες να ενημερώνονται επίσημα πριν ή ταυτόχρονα με την έκδοση δημόσιων προειδοποιήσεων, καθώς και η σημασία ύπαρξης κοινών διαδικασιών συντονισμού και αμοιβαίας συνδρομής όταν οι διαθέσιμοι πόροι μιας χώρας δεν επαρκούν.

Ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Το HARMONY αξιοποιεί γεωχωρικά δεδομένα, ψηφιακές πλατφόρμες και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης, της ετοιμότητας και της επιχειρησιακής απόκρισης απέναντι σε φυσικές καταστροφές.

Τα συμπεράσματα των εργαστηρίων θα αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη εναρμονισμένων διακρατικών πρωτοκόλλων και εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων, που αναμένεται να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να βελτιώσουν τη διαχείριση κρίσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.