Με Μητσοτάκη και οικονομικό χάσμα 2,5 δισ. ευρώ αρχίζει σήμερα το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα

της Βαρβάρας Ζούκα

Με την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και με ένα οικονομικό χάσμα 2,5 δισ. ευρώ να χωρίζει τους δήμους από την κυβέρνηση αρχίζει σήμερα στην Καλαμάτα το ετήσιο τακτικό συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Η χρηματοδότηση της αυτοδιοίκησης και η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους μαζί με την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων υποστελέχωσης των δήμων αναδεικνύονται σε ζητήματα αιχμής, σε ένα συνέδριο που συγκεντρώνει υψηλό πολιτικό ενδιαφέρον.

Ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 5.30 το απόγευμα, ενώ νωρίτερα σήμερα στο βήμα του συνεδρίου θα ανέβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Καλαμάτα από χτες το βράδυ.

Το διεκδικητικό πλαίσιο των δήμων θα παρουσιάσει, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Στο οικονομικό σκέλος, πάντως, δεν αναμένονται σημαντικές παροχές.

Ζήτημα μητροπολιτικότητας από τον Αγγελούδη

Στην Καλαμάτα βρίσκεται και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα θέσει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα της μητροπολιτικότητας.

Ισχυρή είναι συνολικά η παρουσία της αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα. Στις σημερινές τοποθετήσεις των προέδρων των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων συμμετέχει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας–Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Αύριο, η δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου, ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΚΕΔΕ, θα είναι εισηγήτρια στη συνεδρία για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τον θεσμικό εκσυγχρονισμό. Η δήμαρχος Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Οικονομίας, συμμετέχει στη συνεδρία για την κοινωνική συνοχή, ενώ ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Νεολαίας, θα πραγματοποιήσει ομιλία στην ενότητα για τον πολιτισμό και την παιδεία.

Στη συζήτηση για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη συμμετέχει επίσης ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης και επικεφαλής σήμερα της παράταξης της μείζονος αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και Κυκλικής Οικονομίας της ΚΕΔΕ.

Ισχυρή κυβερνητική παρουσία

Στο κυβερνητικό σκέλος, πέρα από την παρουσία του πρωθυπουργού και την ομιλία του υπουργού Εσωτερικών, σήμερα προβλέπεται παρέμβαση και του υφυπουργού Εσωτερικών Βασίλη Σπανάκη.

Στις αυριανές παράλληλες συνεδρίες έχει προγραμματιστεί να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρος, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης και αρκετοί υφυπουργοί.