Με μικρή ροή άρχισαν να διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ πετρελαιοφόρα, σύμφωνα με τις ΗΠΑ

«Πετρελαιοφόρα διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ και οι ενέργειες του Ιράν που στόχο έχουν τον ασφυκτικό περιορισμό της κυκλοφορίας μέσω της ναυτιλιακής οδού, δεν έχουν βλάψει την οικονομία των ΗΠΑ.»

Αυτό δήλωσε την Τρίτη (17/03) ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, μιλώντας στο CNBC, επαναλαμβάνοντας τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει σε εβδομάδες, όχι σε μήνες.

«Ήδη βλέπετε πετρελαιοφόρα σε μικρή ροή να αρχίζουν να διασχίζουν τα Στενά και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημάδι του για την κατάσταση του Ιράν», ανέφερε ο Χάσετ. «Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι αυτό θα τελειώσει σε μικρό χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια θα υπάρξει αντίκτυπος στις τιμές όταν αυτό τελειώσει σε μερικές εβδομάδες, καθώς τα πλοία θα καταφέρνουν να φτάνουν στα διυλιστήρια», συμπλήρωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Σημείωσε ότι υπάρχει ανησυχία ότι η Ασία μπορεί να μην εξάγει τόσο πολύ διυλισμένο πετρέλαιο στις ΗΠΑ για να διαχειριστεί μια μείωση της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή. «Βλέπουμε κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί να το αποσύρουν για να βεβαιωθούν ότι έχουν αρκετή ενέργεια για τους εαυτούς τους. Και έχουμε ένα σχέδιο για αυτό», είπε.

Ο Τραμπ ανέβαλε τη Δευτέρα τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για να επικεντρωθεί στον πόλεμο στο Ιράν και ο Χάσετ τόνισε ότι η δράση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι προς το συμφέρον της Κίνας.

«Αυτή είναι μια περίπτωση όπου οι στόχοι και των δύο χωρών ευθυγραμμίζονται, ότι θέλουμε, όπως καταλαβαίνετε, μια σταθερή παγκόσμια αγορά πετρελαίου», είπε.

«Όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κάτι που θα συμβεί σύντομα, είμαι σίγουρος ότι θα συναντηθούν και θα έχουν πολλά να συζητήσουν, και ελπίζω ότι οι Κινέζοι θα εκφράσουν κάποια ευγνωμοσύνη», κατέληξε ο Χάσετ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ