Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για την έναρξη του Φεστιβάλ «Σινεμά στις Γειτονιές»

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, στον αύλειο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης – Casa Bianca η συνέντευξη Τύπου για την επίσημη έναρξη του Φεστιβάλ «Σινεμά στις Γειτονιές», μιας νέας πολιτιστικής πρωτοβουλίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Τουρισμού, σε συνεργασία με το Πικ Νικ Urban Festival και την Parenthesis.

Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Στέλιος Αγγελούδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Βασίλης Γάκης και ο κ. Κωνσταντίνος Κουλουζάκης από την Parenthesis, παρουσιάζοντας το όραμα, τη φιλοσοφία και το πρόγραμμα του φεστιβάλ.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκε ο στόχος της διοργάνωσης να φέρει τον κινηματογράφο στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας πλατείες, σχολεία, πάρκα και άλλους δημόσιους υπαίθριους χώρους σε σημεία πολιτιστικής συνάντησης και συμμετοχής.

Το «Σινεμά στις Γειτονιές» περιλαμβάνει 11 υπαίθριες προβολές σε 11 διαφορετικούς χώρους της πόλης, προσφέροντας στους κατοίκους την ευκαιρία να μοιραστούν για δύο ώρες την ίδια κινηματογραφική ιστορία και να συνδεθούν μεταξύ τους μέσα από μια κοινή πολιτιστική εμπειρία στον δημόσιο χώρο της γειτονιάς τους.

Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει, ως προπομπό του Φεστιβάλ, την βραβευμένη με βραβείο σεναρίου (Golden Osella) στο 45ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ Γυναίκες στα Πρόθυρα Νευρικής Κρίσης (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1988).

Η ανταπόκριση τόσο των εκπροσώπων των ΜΜΕ όσο και του κοινού κατά τη διάρκεια της πρώτης προβολής επιβεβαίωσε το έντονο ενδιαφέρον για τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η οποία φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας θεσμός που ενισχύει την εξωστρέφεια, τη συμμετοχή και τη ζωντάνια των γειτονιών της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στο: https://e-thessalonikiculture.gr/

Επικοινωνία

Μαρία Ξεπαπαδάκη: 2313317529

Κυριακή Μπαλτά: 2313318220

Δείτε το πρόγραμμα προβολών εδώ.

Δείτε τον χαιρετισμό του Δημάρχου εδώ.