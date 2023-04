Με μεγάλη συμμετοχή νέων ολοκληρώθηκε η έκθεση εργασίας «INTERNISA Job Fair» που διοργάνωσε η ΠΚΜ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής τους για την απασχόληση και το μέλλον της αγοράς εργασίας στους κλάδους της τεχνολογίας, της αγροτεχνολογίας – αγροδιατροφής, του τουρισμού και του εμπορίου, διοργάνωσαν με επιτυχία στη Θεσσαλονίκη διήμερη έκθεση με τίτλο «INTERNISA Job Fair».

Στην έκθεση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων Digital Transformation and Digital Skills Center της Cisco, οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης, να συνομιλήσουν απευθείας με έμπειρα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού και να παρακολουθήσουν ομιλίες, διαδραστικά workshops και συνεδρίες επαγγελματικής συμβουλευτικής.

Η έκθεση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου INTERNISA που τελεί υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC «Mediterranean Sea Basin Programme 2014 – 2020».

Κατά τις εργασίες της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν επαγγελματικές συναντήσεις με μεγάλες επιχειρήσεις και προωθήθηκαν ανταγωνιστικές ευκαιρίες απασχόλησης από ελληνικές και ξένες εταιρίες, όπως οι Deloitte, Chubb, Veltio, Prodyna, Onelity, Apifon, Agroapps, Agrotech, Matrix, Infoteam, Dataviva, Net2Grid, OTS, Estarta, TechSaloniki, Tech Pro, Grand Hotel, Regency Hyatt, Porto Karras, GVC, Xenios Ventures Hotels, Dust + Cream.

Η έκθεση άνοιξε με την ημερίδα του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας που είχε τίτλο: «Στρατηγική Καινοτομίας 2021-2027 – Καινοτομία στην Κατάρτιση – Ψηφιακές Δεξιότητες στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Στον χαιρετισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Γιουτίκας επισήμανε μεταξύ των άλλων ότι «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τη βοήθεια του Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, έχει κερδίσει το πλεονέκτημα να έχει πλήρη εικόνα σε real time για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε νέες και καινοτόμες δεξιότητες. Παράλληλα, το δίκτυο συνεργασίας που με τη στήριξη της Αντιπεριφέρειας Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε μέσω του Μηχανισμού, με τον επιχειρηματικό κόσμο, τα Επιμελητήρια, τα Εργατικά Κέντρα, και συλλογικά όργανα των εργαζομένων, μας επιτρέπει να απαντήσουμε δυναμικά στις νέες δεξιότητες που απαιτεί η αγορά , με προγράμματα υψηλή στόχευσης στην κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζόμενων».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας παρουσίασε τους κύριους άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ αναφέρθηκε στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. «Είμαστε η πρώτη περιφέρεια στη χώρα που έχουμε καταφέρει να προσφέρουμε πάνω από 120 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες και να διεκπεραιώσουμε εκατοντάδες χιλιάδες ηλεκτρονικά αιτήματα», σημείωσε.

Στο δεύτερο πάνελ της έκθεσης συζητήθηκε το θέμα «Πολιτικές για την Απασχόληση και την Εύρεση Εργασίας στην Ελλάδα και στην Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: Ευκαιρίες Απασχόλησης, Επαγγέλματα του Μέλλοντος και Σύγχρονες Εξειδικεύσεις».

Η δεύτερη μέρα της έκθεσης άνοιξε με συζήτηση για το σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Πάνω από 300 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρακολούθησαν ομιλίες και εργαστήρια με θέμα «Έξυπνες Επιλογές Σπουδών και Επαγγέλματος για την Αυριανή Αγορά Εργασίας, Εναλλακτικές Διαδρομές Σπουδών και Διεπιστημονικοί Τομείς που συνδυάζονται με την Πληροφορική». Στην παρέμβασή του ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Άγγελος Χαριστέας σημείωσε ότι «στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργούμε και στηρίζουμε τέτοιες δράσεις, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στην Ελλάδα, στον τόπο μας. Τα νέα παιδιά είναι το μέλλον του τόπου μας».

Το τελευταίο πάνελ της έκθεσης είχε θέμα «Ένα Βιώσιμο Τεχνολογικό Οικοσύστημα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας». Στη συζήτηση συμμετείχαν στελέχη εταιριών με παγκόσμια παρουσία, οι οποίες έχουν επιλέξει να δημιουργήσουν τα δικά τους Digital Hub και call centers και στη Θεσσαλονίκη. Να σημειωθεί ότι οι εργασίες της έκθεσης πλαισιώθηκαν με κατ’ ιδίαν συνεδρίες Συμβουλευτικής Βιογραφικού Σημειώματος και Tips Συνέντευξης,

Το έργο INTERNISA ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2020, η διάρκειά του είναι 36 μήνες, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC «Mediterranean Sea Basin Programme 2014 – 2020» και υλοποιείται σε συνεργασία με το «Al- Balqa Applied University» στην Ιορδανία, το «Catalan Youth Agency» και το «Andalusian Federation of Towns and Provinces» στην Ισπανία, την «Action Aid Ελλάδας», τη «SQLI Services» στην Τυνησία, το «Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon» στο Λίβανο, την «Action Aid Παλαιστίνης και το «Arrezzo Innovazione» στην Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Μαρία Σαράφη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο e-mail m.sarafi@pkm.gov.gr και στα τηλέφωνα 2313 319-661, 6937 25 30 35 ή με την Ανθούλα Νικοπούλου, Project Manager του Έργου, στο e-mail a.nikopoulou@pkm.gov.gr και στο τηλέφωνο 2313 319-791.