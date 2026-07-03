Με δύο εκπλήξεις οι δημαιρεσίες στην Καλαμαριά: Η στάση Δαρδαμανέλη και η παρέμβαση Βάρδα για την ψήφο των ανεξάρτητων

της Βαρβάρας Ζούκα

Με δύο εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν χτες βράδυ οι δημαιρεσίες στον δήμο Καλαμαριάς. Η πρώτη αφορούσε τη στάση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιάννη Δαρδαμανέλη, ο οποίος για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν αξιοποίησε στο σύνολό τους τις θεσμικές δυνατότητες εκπροσώπησης της παράταξής του. Η δεύτερη έχει να κάνει με την ερμηνεία του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης ως προς το δικαίωμα ψήφου των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων, με την Καλαμαριά να ακολουθεί διαφορετική πρακτική από εκείνη που εφαρμόστηκε μόλις προχτές στον δήμο Θεσσαλονίκης.

Η επιλογή Δαρδαμανέλη

Το πρώτο παράδοξο καταγράφηκε κατά την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Παρ’ότι σύμφωνα με τον νόμο η θέση του αντιπροέδρου καλύπτεται από τη μείζονα αντιπολίτευση, ο τέως δήμαρχος δεν υπέδειξε υποψήφιο, παραχωρώντας τη θέση στην πλειοψηφία. Στη θέση του αντιπροέδρου από την παράταξη της δημάρχου Χρύσας Αράπογλου παρέμεινε ο Κώστας Ζώης. Ο ίδιος είχε αναδειχθεί αντιπρόεδρος και τον Ιανουάριο του 2024, όταν μετά την ανεξαρτητοποίηση της τότε αντιπροέδρου Εύας Ντόντη η παράταξη Δαρδαμανέλη δεν πρότεινε αντικαταστάτη, με αποτέλεσμα να χαθεί και τότε η θέση υπέρ της διοίκησης.

Πρόεδρος από την πλειοψηφία παρέμεινε ο Σωτήρης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε αναδειχθεί στη θεση αυτή και μετά την παραίτηση του Γιώργου Τελίδη.

Γραμματέας επανεκλέχθηκε ο Λευτέρης Αβραμίδης, που προέρχεται από την παράταξη του Άρη Τεμεκενίδη.

Πολλές συζητήσεις προκάλεσε η στάση του τέως δημάρχου και κατά τη διαδικασία εκλογής της δημοτικής επιτροπής. Ενώ στην απερχόμενη σύνθεσή της η παράταξή του εκπροσωπούνταν με δύο μέλη, αυτή τη φορά πρότεινε ως υποψήφιο μόνο τον εαυτό του.

Το αποτέλεσμα ήταν οι τρεις θέσεις της αντιπολίτευσης στη δημοτική επιτροπή να καταληφθούν από τον ίδιο τον Γιάννη Δαρδαμανέλη, τον Άρη Τεμεκενίδη και την Αναστασία Ποικιλίδου της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Ο γρίφος για την ψήφο των ανεξάρτητων

Το δεύτερο ζήτημα που ξεχώρισε αφορούσε τη συμμετοχή των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων στην ψηφοφορία για την εκλογή της δημοτικής επιτροπής.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει ότι όσοι έχουν διαγραφεί από την παράταξή τους ή έχουν ανεξαρτητοποιηθεί δεν μπορούν ούτε να είναι υποψήφιοι ούτε να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της δημοτικής επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο, παρενέβη ο επικεφαλής της παράταξης “Πρωτοπόρα Δυναμική Καλαμαριά” Χρήστος Βάρδας, ο οποίος και με τη νομική του ιδιότητα διατύπωσε τη θέση ότι καμία εγκύκλιος δεν μπορεί να υπερισχύσει του νόμου. Στον νέο Κώδικα Αυτοδιοίκησης, όπως επισημάνθηκε, δεν υπάρχει ρητή διάταξη που να στερεί από τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους το δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία.

Μετά την παρέμβαση του Χρήστου Βάρδα η δήμαρχος Χρύσα Αράπογλου εξέφρασε βαθύ προβληματισμό για την πρόβλεψη της εγκυκλίου που στερεί από νόμιμα εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους το δικαίωμα ψήφου.

Τελικώς, στην Καλαμαριά επετράπη στους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους να συμμετάσχουν κανονικά στην ψηφοφορία, επιλογή που διαφοροποιείται από όσα συνέβησαν προχτές στον δήμο Θεσσαλονίκης, όπου η διαδικασία διεξήχθη με βάση την ερμηνεία της εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών και οι ανεξάρτητοι δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία για τη δημοτική επιτροπή.