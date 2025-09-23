Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ

Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ανακοινώνουν την έναρξη του έργου ανάπτυξης του προαστιακού σιδηροδρόμου Δυτικής Θεσσαλονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 €, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταφορές» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης προβλέπεται η ανάπτυξη του προαστιακού σιδηρόδρομου Δυτικής Θεσσαλονίκης με αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής και την κατασκευή όλων των απαραίτητων έργων (νέες αποβάθρες, στέγαστρα, πεζογέφυρες, Η/Μ εγκαταστάσεις, χώροι στάθμευσης και έργα πρόσβασης), καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σηματοδότησης και ηλεκτροκίνησης.

Το νέο δίκτυο θα περιλαμβάνει συνολικά επτά Σιδηροδρομικές Στάσεις: Σίνδου, Αγχιάλου, Διαβατών, Κορδελιού, Επτανήσου, Μενεμένης και Νέος Σ.Σ. Θεσσαλονίκης. Θα αναπτυχθεί σε δύο κλάδους από τα δυτικά (προς Σίνδο και προς Αγχίαλο – Διαβατά) και έναν ενιαίο κλάδο προς τα ανατολικά, έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.

Δικαιούχος του έργου είναι οι ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ.Α.Ε., με στόχο την ανάπτυξη και αναβάθμιση του υπεραστικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου σε περιφερειακό επίπεδο, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές, συνεκτικό και διαλειτουργικό σύστημα μεταφορών υψηλής ποιότητας για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.