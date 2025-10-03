Με C-27J η ελληνική συμμετοχή στην Πολυεθνική Άσκηση «European Spartan 2025»

Στην Πολυεθνική Άσκηση «European Spartan 2025» στην Βουλγαρία, συμμετείχε από την Τρίτη 23/9 έως και την Παρασκευή 3/10 η 354 Μοίρα Τακτικών Μεταφορών (354ΜΤΜ) της 112 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ) από την Αεροπορική Βάση Ελευσίνας.

Η πολυεθνική άσκηση διεξήχθη συγκεκριμένα στην Αεροπορική Βάση Bezmer της Βουλγαρίας.

H Μοίρα συμμετείχε με αεροσκάφος C-27J και ανάλογο προσωπικό, μαζί με δυνάμεις από τη Βουλγαρία, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία.

Στο πλαίσιο της άσκησης εκτελέστηκαν αποστολές τακτικών μεταφορών, ρίψεις αλεξιπτωτιστών και εφοδίων, Medical Evacuation (MEDEVAC), καθώς και σύνθετα τακτικά σενάρια, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων, την εναρμόνιση διαδικασιών και τη συνεχή αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.